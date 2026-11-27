"Shipper tóc bạc"

Tranh thủ đoạn đường có bóng râm, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1959, phường An Nhơn, TPHCM) dừng xe, uống ngụm nước giải khát. Bà bật điện thoại, kiểm tra xem có thêm đơn giao hàng nào khác hay không.

Tại TPHCM, bà Ánh là một trong những nhân viên giao hàng lớn tuổi được nhiều người biết đến. Cách đây khoảng 2 năm, bà bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong một đoạn clip ngắn.

Trong video, bà mặc đồng phục của một ứng dụng giao hàng nổi tiếng, tranh thủ đưa hàng cho khách và đếm số tiền mình kiếm được. Hình ảnh người shipper tóc bạc, lưng khom, liên tục gật đầu cảm ơn khách rồi nâng niu những đồng tiền lẻ đã khiến nhiều người xúc động.

Bà Ánh kiểm tra điện thoại, chờ đợi có thêm đơn giao hàng

Bà Ánh kể mình mồ côi từ nhỏ, được các sơ ở nhà dòng tại huyện Củ Chi cũ, TPHCM nuôi lớn. Khi trưởng thành, bà trải qua nhiều công việc như mây tre lá, may mặc...

Nhiều năm về trước, bà chuyển sang làm xe ôm công nghệ. Ban đầu, bà nhận chở khách, giao hàng. Nhưng sau này có tuổi, bà chỉ nhận công việc giao hàng.

Không lập gia đình, không có con cháu nên về già, bà Ánh không có ai để nương tựa, phải tự lực cánh sinh. Khi đi giao hàng, bà tự học cách đọc Google Maps để làm việc. Khi có đơn giao hàng, dù xa hay gần, hàng nặng hay nhẹ, bà đều nhận rồi giao đến tận tay khách.

Bà chia sẻ: “Thời gian gần đây, vì có tuổi lại thêm bệnh tiểu đường nên mắt tôi kém dần, sức khỏe cũng không còn được như trước. Tôi cũng hết tuổi lao động nên nhiều ứng dụng giao hàng không tái ký hợp đồng, cho tôi tiếp tục làm việc.

Dù tóc đã bạc, bà Ánh vẫn chọn công việc giao hàng bằng xe máy để mưu sinh

Vì vậy, tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi không có tiền tích lũy, mỗi tháng vừa lo tiền nhà trọ, vừa tốn nửa triệu đồng tiền thuốc men trị bệnh tiểu đường nên càng thêm thắt ngặt.

Nếu không thể tiếp tục nhận đơn giao hàng, tôi khó tìm được công việc khác để trang trải cuộc sống. Thương tôi già cả, không nơi nương tựa, 2 ứng dụng giao hàng tiếp tục tạo điều kiện cho tôi làm việc.

Dù vậy, tôi cũng chỉ nhận những đơn hàng nhẹ nhàng, hàng hóa không quá cồng kềnh. Tôi cũng không thể giao hàng siêu tốc như đồng nghiệp trẻ nên thu nhập vẫn bấp bênh”.

Vì sức khỏe không còn tốt, bà thường chọn đơn giao hàng có cự ly gần

Thêm sinh kế

Dù gặp nhiều vất vả nhưng vì khó tìm được công việc mới, bà Ánh vẫn cố gắng bám trụ công việc giao hàng. Mỗi ngày, bà dậy sớm, chuẩn bị cơm nước, treo lên chiếc xe cũ rồi rời khỏi phòng trọ chờ đợi những đơn hàng đầu tiên.

Cả ngày, bà gần như ở ngoài đường mưu sinh. Biết hoàn cảnh khó khăn của bà Ánh, một mạnh thường quân sinh sống tại phường Khánh Hội (TPHCM) hỗ trợ bà có thêm công việc mới phù hợp với sức khỏe.

Bà Ánh chia sẻ: “Cô ấy tên H., là người thường xuyên có các hoạt động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều suy nghĩ, cô ấy quyết định nhập bánh tráng trộn về cho tôi bán để có thêm thu nhập.

Mới đây, bà được mạnh thường quân hỗ trợ công việc bán bánh tráng trộn để có thêm thu nhập. Ảnh: NVCC

Không chỉ hỗ trợ nguồn hàng, cô H. còn vận động mọi người đóng góp mua phương tiện bán hàng cho tôi. Cô còn tự tay thiết kế bảng hiệu, trang trí chiếc tủ bán bánh”.

Ban đầu, bà Ánh đặt tủ bán bánh tráng trộn tại khu vực chung cư H1 trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội). Tuy nhiên, sau đó bà đã chuyển tủ bánh về gần nơi mình đang thuê trọ.

Hiện nay, mỗi ngày bà Ánh nhập khoảng 1 triệu đồng tiền bánh tráng trộn để đem bán. Mỗi sáng, khoảng 6h, bà bỏ bánh tráng vào sọt, đặt lên yên sau xe máy rồi di chuyển đến khu vực cổng Trường Đại học Văn Lang (phường An Nhơn, TPHCM) bán rong.

Mỗi ngày, sau khi dành khoảng 2 giờ bán bánh tráng trộn, bà Ánh vẫn tiếp tục với công việc giao hàng

Bánh tráng trộn của bà có giá 10.000 đồng/bịch loại một vị và 15.000 đồng/bịch loại 3-4 vị gồm me, tỏi, rong biển. Ngoài bán trực tiếp, bà còn nhận giao hàng tận nơi khi có khách đặt.

“Tôi chỉ bán khoảng 2 giờ. Khi sinh viên vào trường hết, tôi lại tiếp tục công việc giao hàng bằng xe máy. Nhờ cô H. đăng tải, chia sẻ tủ bánh lên mạng xã hội, tôi được mọi người biết đến, ủng hộ.

Tất cả lợi nhuận từ việc bán bánh, tôi đều giữ, không phải chia sẻ với ai. Sau khi trừ các chi phí, tôi lời được khoảng 200.000 đồng/ngày từ việc bán bánh.

Nhờ công việc này, tôi có thêm một khoản thu nhập mà không phải chạy xe liên tục từ sáng đến tối như trước”, bà Ánh bộc bạch.

Bà Ánh nói mình biết ơn mạnh thường quân, những người đã ủng hộ, giúp đỡ mình