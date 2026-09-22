Đáng lo cho NSƯT Thành Lộc ở tuổi 65

Thành Lộc là một trong những nghệ sĩ sân khấu có khả năng hóa thân đa dạng của Việt Nam. Xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, nam nghệ sĩ sớm bước vào con đường biểu diễn và dành phần lớn sự nghiệp cho sân khấu. Hơn 40 năm hoạt động giúp Thành Lộc sở hữu gia tài hàng trăm vai diễn, từ chính kịch, hài kịch đến các nhân vật cổ tích, thiếu nhi. Khả năng biến hóa khiến nam nghệ sĩ được khán giả đặt cho biệt danh “Phù thủy sân khấu”.

Trên màn ảnh rộng, Thành Lộc cũng từng tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm như 2 trong 1, Lời nguyền huyết ngải, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu và Ngôi nhà bươm bướm. Đặc biệt, vai Hồ Ngọc Hân trong Ngôi nhà bươm bướm cho thấy một màu sắc khác của Thành Lộc khi hóa thân thành nhân vật có ngoại hình, tính cách và cách thể hiện khác biệt.

NSƯT Thành Lộc vẫn miệt mài với sân khấu ở tuổi 64.

Những năm gần đây, Thành Lộc tiếp tục xuất hiện trong Ma da, Công tử Bạc Liêu và Kính vạn hoa: Bắt đền con ma. Trong đó, Ma da trở thành dự án điện ảnh có doanh thu cao nhất trong danh sách các phim có Thành Lộc tham gia, với khoảng 127,19 tỷ đồng. Tấm Cám: Chuyện chưa kể đạt khoảng 66,5 tỷ đồng, còn Công tử Bạc Liêu ghi nhận khoảng 36,07 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ Phòng Vé Việt và Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim có sự góp mặt của Thành Lộc được ước tính khoảng 225 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh gần đây lại kém tích cực hơn. Một thời ta đã yêu, tác phẩm điện ảnh mới nhất có Thành Lộc tham gia, chỉ đạt khoảng 2,02 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Con số này tạo khoảng cách lớn so với những dự án trước đó, đồng thời khiến lần trở lại màn ảnh rộng của nam nghệ sĩ không tạo được hiệu ứng thương mại tương xứng với những dấu ấn từng có.

Đáng chú ý, sau Một thời ta đã yêu, Thành Lộc chưa có tín hiệu về một dự án điện ảnh mới. Sự thiếu vắng thông tin này khiến hoạt động của nam nghệ sĩ trên màn ảnh rộng trở nên thưa thớt, nhất là khi Thành Lộc từng sở hữu nhiều dạng vai và có khả năng đảm nhận cả những nhân vật hài hước, tâm lý lẫn kinh dị.

Thành Lộc trở lại màn ảnh với Một thời ta đã yêu.

Dù vậy, điện ảnh chưa bao giờ là lĩnh vực duy nhất làm nên vị trí của Thành Lộc. Sân khấu mới là nơi nam nghệ sĩ dành phần lớn sự nghiệp và tạo dựng dấu ấn sâu đậm. Sau 26 năm gắn bó với Idecaf, Thành Lộc rời sân khấu này vào năm 2023 và thành lập Sân khấu Nghệ thuật Thiên Đăng. Tại đây, nam nghệ sĩ tiếp tục diễn xuất, tham gia xây dựng tác phẩm và duy trì hoạt động biểu diễn.

Bên cạnh diễn xuất, Thành Lộc còn được biết đến với khả năng lồng tiếng. Nam nghệ sĩ từng tham gia nhiều dự án hoạt hình như The Powerpuff Girls Movie, Xì Trum và Vua của các vua, trong đó có những lần đảm nhận nhiều nhân vật với màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Ở tuổi 65, khoảng trống của Thành Lộc trên màn ảnh rộng vì thế là một điểm đáng chú ý trong hành trình làm nghề. Với bề dày sân khấu cùng khả năng hóa thân đa dạng, sự trở lại của Thành Lộc trong một dự án điện ảnh đủ sức khai thác trọn vẹn thế mạnh diễn xuất vẫn là điều được khán giả quan tâm.