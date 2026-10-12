Đáng lo cho NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh là một trong những gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà sớm bén duyên với diễn xuất và dành nhiều năm cống hiến cho sân khấu kịch. Trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ từng ghi dấu qua các tác phẩm như Dòng sông hoa trắng, Săn bắt cướp và Mùa hè chiều thẳng đứng. Phong thái thanh lịch cùng khả năng thể hiện tâm lý nhân vật tinh tế giúp bà xây dựng vị trí riêng trong lòng khán giả.

Sau khoảng thời gian dài tập trung cho sân khấu, Lê Khanh trở lại điện ảnh với Gái già lắm chiêu 3 (2020), đảm nhận vai Thái Tuyết Mai. Tiếp đó, vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V (2021) tiếp tục cho thấy khả năng hóa thân vào hình tượng phụ nữ quyền lực, mang vẻ ngoài sang trọng nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương. Bà cũng góp mặt trong Cô gái từ quá khứ (2022) và Fanti (2023), từng bước mở rộng hình ảnh qua những nhân vật có tâm lý phức tạp.

NSND Lê Khanh miệt mài đóng phim ở tuổi ngoài 60. Ảnh: FBNV

Năm 2026, Lê Khanh đón tin vui với Hẹn em ngày nhật thực. Trong phim, bà vào vai bà Hoa, người mẹ sùng đạo, nghiêm khắc và quyết liệt phản đối tình yêu của con gái. Nhân vật có nhiều xung đột nội tâm, đòi hỏi sự kết hợp giữa tình thương, niềm tin và tính áp đặt. Tác phẩm vượt mốc 100 tỷ đồng sau thời gian ngắn công chiếu, trở thành điểm sáng của phòng vé Việt. Thành tích này cho thấy sự hiện diện của Lê Khanh vẫn có thể song hành cùng một dự án được đông đảo khán giả đón nhận.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài với Một thời ta đã yêu. Ra rạp vào tháng 5/2026, bộ phim có sự tham gia của Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc nhưng chỉ đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Kết quả khiêm tốn khiến tác phẩm trở thành một trong những trường hợp đáng chú ý của điện ảnh Việt trong năm. Dù doanh thu không thể phản ánh toàn bộ giá trị nghệ thuật hay chất lượng diễn xuất, khoảng cách lớn giữa hai bộ phim liên tiếp vẫn cho thấy thành công phòng vé không phải điều có thể bảo đảm chỉ bằng tên tuổi diễn viên.

Đáng chú ý, Lê Khanh không chỉ tham gia diễn xuất mà còn tích cực hỗ trợ các thế hệ diễn viên trẻ. Trong Chị chị em em 3, dự kiến khởi chiếu vào cuối tháng 10/2026, bà đảm nhận vai mẹ Thị Mầu trong dự án lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa dân gian Bắc Bộ. Bộ phim có sự tham gia của Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc và Nguyễn Cao Kỳ Duyên, được kỳ vọng tạo sức hút nhờ dàn diễn viên nổi bật cùng câu chuyện nhiều bí mật. Đây cũng là dự án tiếp theo để nữ nghệ sĩ thử sức với một hình tượng khác biệt so với những vai diễn trước đó.

NSND Lê Khanh gây chú ý với vai diễn trong Hẹn em ngày nhật thực.

Ngoài sự nghiệp, Lê Khanh có cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh. Cả hai bén duyên khi cùng tham gia Săn bắt cướp và đồng hành qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Gia đình là điểm tựa để nữ nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi đam mê, ngay cả khi đã bước sang tuổi ngoài 60.

Với Lê Khanh, điều đáng lo lúc này không nằm ở một bộ phim thất bại về doanh thu, mà là thách thức duy trì sức hút trong thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh. Thành công của Hẹn em ngày nhật thực cho thấy bà vẫn có thể góp mặt trong những tác phẩm được khán giả đón nhận. Vì vậy, Chị chị em em 3 sẽ là phép thử đáng chú ý tiếp theo, không chỉ với sức hút của dự án mà còn với hành trình bền bỉ làm nghề của nữ nghệ sĩ gạo cội.