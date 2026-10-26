Đáng lo cho Ninh Dương Lan Ngọc sau khi có tin vui

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và chương trình giải trí. Mới đây, cô đón nhận tin vui khi tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Chị Chị Em Em 3, dự án vừa có buổi công chiếu đặc biệt, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc đón tin vui khi phim điện ảnh cô tham gia diễn xuất vừa có buổi công chiếu đặc biệt trước khi công chiếu rộng rãi.

Tuy nhiên, chưa lâu sau khi đón nhận tin vui trong sự nghiệp, Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Cụ thể, trên kênh broadcast dành cho những người hâm mộ thân thiết, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh tấm lưng xuất hiện nhiều vết đỏ sau khi xoa bóp. Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ bản thân gặp tình trạng khó ngủ dù ngày hôm sau có lịch trình từ sớm.

"Cứu tui, không thể vô giấc luôn. Rồi làm sao 7 giờ sáng dậy đây. Tôi không ngủ được", Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm, hỏi thăm tình hình của Ninh Dương Lan Ngọc. Không ít người hâm mộ nhắn nhủ nữ diễn viên chú ý chăm sóc bản thân, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Những lời động viên cũng được gửi đến cô trong thời điểm bộ phim mới chuẩn bị ra mắt rộng rãi.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về tình trạng đáng lo.

Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, sở hữu khả năng diễn xuất đa dạng cùng nét duyên dáng trong các chương trình giải trí. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô duy trì sức hút nhờ những vai diễn có màu sắc riêng, đồng thời xây dựng hình ảnh gần gũi với công chúng thông qua các hoạt động đời thường.

Gần đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi xác nhận trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Chính khoảng thời gian chờ đợi này càng khiến sự trở lại của cô nhận được sự quan tâm từ những khán giả từng yêu mến các vai diễn trước đây.

Thông tin Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong dự án nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người mong chờ nữ diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất, mang đến một hình ảnh mới mẻ sau thời gian không xuất hiện trong các dự án điện ảnh.

Trong thời gian tới, sự chú ý dành cho nữ diễn viên được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên khi bộ phim chính thức ra mắt và đón nhận những phản hồi đầu tiên từ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp, tình trạng sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi của cô cũng là điều người hâm mộ quan tâm. Sau tin vui trở lại màn ảnh rộng, khán giả mong Ninh Dương Lan Ngọc giữ gìn sức khỏe, sắp xếp lịch trình hợp lý để có thể tận hưởng trọn vẹn dấu mốc mới trong sự nghiệp.