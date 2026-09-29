Đáng lo cho Ngọc Trinh ở tuổi 37

Ngọc Trinh bước vào điện ảnh với Vòng Eo 56 năm 2016, bộ phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn và lấy cảm hứng từ chính cuộc đời cô. Đây cũng là dự án đánh dấu nỗ lực chuyển từ hình ảnh người mẫu sang diễn viên. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Vu Quy Đại Náo, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu, từng bước thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau thay vì chỉ khai thác lợi thế ngoại hình.

Đáng chú ý, vai Tư Nhị trong Chị Chị Em Em 2 cho thấy Ngọc Trinh sẵn sàng đảm nhận một nhân vật có nhiều tham vọng và diễn biến tâm lý phức tạp hơn. Đến Chị Dâu, cô tiếp tục lựa chọn hình tượng gần với đời sống gia đình. Những vai diễn này giúp hành trình điện ảnh của Ngọc Trinh có thêm màu sắc, dù diễn xuất của cô vẫn thường nhận những ý kiến trái chiều.

Ngọc Trinh từng nhiều lần thử sức với những dạng vai khác nhau trên màn ảnh. Ảnh: FBNV

Năm 2026, Ngọc Trinh đặt nhiều kỳ vọng vào Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, dự án đánh dấu lần đầu cô thử sức với dòng phim kinh dị. Trong phim, cô vào vai bác sĩ Thanh, một nhân vật bị cuốn vào những bí mật phía sau một cơ sở thẩm mỹ bí ẩn. Việc chấp nhận thay đổi ngoại hình với nếp nhăn, tàn nhang để phù hợp nhân vật cũng cho thấy nữ diễn viên muốn thoát khỏi hình ảnh quen thuộc và tìm kiếm một hướng đi mới.

Thế nhưng, sự thay đổi này chưa tạo được cú hích tương xứng tại phòng vé. Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ khép lại hành trình chiếu rạp với khoảng 12,6 tỷ đồng sau gần một tháng. Có thời điểm bộ phim chỉ còn vài suất chiếu và không bán được vé trong ngày. Một số ý kiến cũng cho rằng kịch bản, cách xây dựng không khí kinh dị và phần thể hiện của các diễn viên chưa đủ sức giữ chân khán giả.

Kết quả này càng đáng chú ý khi Ngọc Trinh từng góp mặt trong những dự án có thành tích phòng vé tốt hơn. Tuy nhiên, doanh thu một bộ phim không thể được quy hoàn toàn cho một diễn viên, bởi kết quả còn phụ thuộc vào chất lượng tác phẩm, thời điểm phát hành, mức độ cạnh tranh và phản ứng của khán giả. Với Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, điều dễ nhận thấy là màn trở lại của Ngọc Trinh chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng ban đầu.

Ngọc Trinh đối diện bài toán tìm kiếm vai diễn mới sau Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ.

Điều khiến chặng đường sắp tới của Ngọc Trinh được quan tâm hơn nằm ở khoảng trống sau bộ phim. Theo thông tin được công bố đến tháng 9/2026, cô chưa xác nhận thêm dự án điện ảnh mới sau Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trong thời gian này, nữ diễn viên vẫn duy trì các hoạt động thời trang, hình ảnh và công việc kinh doanh cá nhân.

Ở tuổi gần 37, Ngọc Trinh vẫn sở hữu độ nhận diện lớn và một hành trình điện ảnh đủ dài để tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo. Vấn đề hiện tại không nằm ở việc cô thiếu cơ hội xuất hiện, mà là lựa chọn dự án nào có thể giúp khẳng định rõ hơn vị trí của một diễn viên. Sau một lần thử sức với kinh dị chưa đạt kết quả như mong đợi, khoảng lặng hiện tại có thể trở thành thời gian để Ngọc Trinh cân nhắc kỹ hơn về vai diễn và dự án tiếp theo.