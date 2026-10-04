Đáng lo cho diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Huỳnh Uyển Ân sinh năm 1999, bắt đầu được khán giả chú ý rộng rãi khi đảm nhận vai Ngọc Nhi trong Nhà Bà Nữ. Bộ phim đạt khoảng 475 tỷ đồng, đưa nữ diễn viên trẻ trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều tại phòng vé. Sau đó, vai Bình Minh trong Mai tiếp tục giúp Uyển Ân góp mặt trong một dự án đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng. Hai tác phẩm liên tiếp đưa tổng doanh thu phòng vé lên hơn 1.000 tỷ đồng, đồng thời đặt ra kỳ vọng lớn cho chặng đường tiếp theo của cô.

Thành công không chỉ đến từ những dự án của Trấn Thành. Uyển Ân lần lượt thử sức với Tú Lạc trong Cô Dâu Hào Môn, Nina Võ trong Cái Giá Của Hạnh Phúc và Hải Âu trong Chị Ngã Em Nâng. Đặc biệt, Cô Dâu Hào Môn từng được xem là cơ hội để nữ diễn viên mở rộng hình ảnh và chứng minh khả năng đảm nhận vai chính ngoài những tác phẩm gắn với anh trai. Trước đó, cô cũng từng đối diện nhận xét về việc bị đóng khung trong những dạng nhân vật trẻ, thiên về hình ảnh con gái trong gia đình.

Huỳnh Uyển Ân từng tạo dấu ấn với loạt phim điện ảnh ăn khách. Ảnh: FBNV

Bộ Tứ Báo Thủ tiếp tục mang về khoảng 332 tỷ đồng, giúp tổng doanh thu của những tác phẩm nổi bật có Uyển Ân tham gia vượt xa con số 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhìn vào các dự án gần đây hơn, bức tranh bắt đầu có sự phân hóa. Cái Giá Của Hạnh Phúc đạt khoảng 26,3 tỷ đồng, Chị Ngã Em Nâng hơn 15 tỷ đồng, còn Nhà Mình Đi Thôi dừng ở khoảng 14,2 tỷ đồng. Những con số này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn bùng nổ của Nhà Bà Nữ và Mai.

Đáng chú ý, Nhà Mình Đi Thôi là dự án mà Uyển Ân đảm nhận vai nữ chính và được giới thiệu như một bước đi tiếp theo trong quá trình tách khỏi công thức quen thuộc. Trước khi phim ra rạp, sự xuất hiện của cô trong tác phẩm cũng được chú ý bởi đây là dự án không có Trấn Thành đứng ở vị trí đạo diễn hay vai trò trung tâm như những phim từng tạo dấu ấn lớn cho nữ diễn viên.

Điều đáng quan tâm với Uyển Ân lúc này không nằm ở việc một vài bộ phim đạt doanh thu thấp hơn kỳ vọng, mà là bài toán duy trì sức hút sau giai đoạn khởi đầu quá thuận lợi. Thành công của Nhà Bà Nữ và Mai từng giúp cô có lợi thế lớn, nhưng đồng thời cũng khiến những tác phẩm tiếp theo dễ bị đặt cạnh các cột mốc phòng vé trước đó. Việc lựa chọn vai diễn mới vì thế càng quan trọng nếu Uyển Ân muốn xây dựng hình ảnh độc lập thay vì mãi được nhớ đến với danh xưng “em gái Trấn Thành”.

Huỳnh Uyển Ân đảm nhận vai nữ chính trong Nhà Mình Đi Thôi.

Tính đến tháng 10/2026, sau Nhà Mình Đi Thôi, Uyển Ân chưa công bố thêm một dự án điện ảnh mới. Khoảng trống này chưa thể nói lên hướng đi lâu dài của nữ diễn viên, nhưng đặt cạnh thành tích bùng nổ chỉ vài năm trước, đây rõ ràng là giai đoạn cô cần một vai diễn đủ khác biệt để tạo thêm dấu mốc. Từ một gương mặt trẻ sở hữu hai phim liên tiếp cán mốc hàng trăm tỷ đồng, Uyển Ân đang đứng trước bài toán khó hơn: chứng minh sức hút ấy có thể được duy trì bằng chính những lựa chọn nghề nghiệp của mình.