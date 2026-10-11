Đảng Lao động Triều Tiên kỷ niệm 81 năm thành lập với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chào mừng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự buổi biểu diễn kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên tại Nhà thi đấu trong nhà Bình Nhưỡng. (Nguồn: KCNA)

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae dự chương trình biểu diễn tại Nhà thi đấu Bình Nhưỡng. Chương trình gồm các tiết mục ca nhạc, múa, nhào lộn và thể dục, với nội dung đề cao lòng trung thành với Đảng Lao động Triều Tiên và nhà lãnh đạo.

Ông Kim Jong Un bày tỏ hài lòng với chương trình và gửi lời chúc mừng tới những người tham gia. Các bản tin được truyền thông nhà nước công bố không đề cập đến bài phát biểu hoặc tuyên bố riêng của nhà lãnh đạo nhân dịp này.

Triều Tiên thường tổ chức duyệt binh quy mô lớn, biểu diễn quần chúng và trưng bày vũ khí vào những dịp kỷ niệm tròn năm, đặc biệt là các mốc kết thúc bằng số 0 hoặc số 5. Năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, nước này tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng và lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20.

Việc không tổ chức duyệt binh trong dịp năm nay phù hợp với thông lệ của Triều Tiên dành các hoạt động quy mô lớn hơn cho những dấu mốc kỷ niệm tròn năm.

(theo TTXVN)