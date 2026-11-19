Đoạn clip cho thấy thợ lặn đang nổi trên mặt nước bên cạnh một chiếc thuyền khi con bạch tuộc 8 xúc tu này bám chặt vào mặt anh ta ở vùng biển ngoài khơi Hà Bắc, Trung Quốc, vào ngày 11/11.

Người đàn ông mặc bộ đồ lặn màu đen cố gắng gỡ các giác hút của nó ra, nhưng con bạch tuộc ngoan cố tiếp tục quấn các xúc tu quanh đầu và tay anh ta. Sau đó, thợ lặn di chuyển đến gần các thanh tre, dùng nó làm điểm tựa và vật lộn để thoát khỏi sự kẹp chặt của sinh vật.

Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh ta cũng kéo được con bạch tuộc ra khỏi mặt và giữ nó trên mặt nước bằng cả hai tay trong khi các xúc tu vẫn tiếp tục quẫy đạp.

Người đàn ông không bị thương trong cuộc chạm trán này.

Con bạch tuộc quấn xúc tu quanh mặt người đàn ông. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Bạch tuộc là loài động vật tò mò và có xúc giác rất nhạy bén, sử dụng hàng trăm giác hút dọc theo các xúc tu của chúng để khám phá các vật thể và phát hiện tín hiệu hóa học thông qua xúc giác.

Các giác hút mạnh mẽ cũng cho phép chúng bám chắc vào các bề mặt. Khi bị bắt hoặc bị cầm nắm, bạch tuộc có thể bám chặt như một phản ứng tự vệ trong khi cố gắng thoát thân.

Loài sinh vật biển này thường không nhắm mục tiêu vào con người, nhưng lực bám mạnh của chúng có thể gây khó khăn cho những thợ lặn đến quá gần.