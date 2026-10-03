Đang làm rõ vụ người đàn ông bị hành hung trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Trước đó, chiều 2-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm đối tượng liên tục tấn công một người đàn ông ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, Hà Nội.

Hình ảnh vụ việc cắt ra từ clip.

Hình ảnh trong clip cho thấy, người đàn ông bị một nhóm đối tượng vây quanh, hành hung khiến người đàn ông liên tục chống đỡ.

Vụ việc xảy ra ngay khu vực trước cổng bệnh viện nhưng nhóm đối tượng vẫn có những hành động tấn công khá quyết liệt. Chỉ khi có thêm nhiều người xuất hiện và can ngăn, nhóm này mới dừng lại.

Hiện, Công an phường Kim Liên đang tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ. Cơ quan Công an đang chờ người bị hại đến trình báo để có căn cứ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.