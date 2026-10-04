Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp cảnh tượng đáng sợ

Đoạn clip ghi lại từ camera hành trình cho thấy cảnh tượng thót tim khi con gấu mẹ và con của nó bất ngờ xuất hiện từ bóng tối ngay trước khi tấn công chiếc xe một cách dữ dội.

Người lái xe - một phụ nữ khoảng 30 tuổi - đã phanh gấp nhưng con vật lớn hơn, được cho là gấu mẹ, bất ngờ lao tới với tốc độ cao.

Con vật điên cuồng lao lên xe rồi dùng đôi chân mạnh mẽ của mình đập vào nắp capo. Nó lùi lại một chút trước khi đổi hướng và tấn công trở lại, nhưng lần này cắn vào chiếc xe. Vô cùng sợ hãi, người phụ nữ khóa chặt cửa và chờ con vật bỏ đi.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 29/9 khi người phụ nữ đang lái xe về nhà sau giờ làm việc trên đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Cô ấy nói: "Tôi dừng lại vì nghĩ mình sắp đâm phải chúng, rồi sau đó chúng tấn công. Tôi khóa cửa và cầu nguyện nó đừng vào trong rồi chờ nó tự bỏ đi".

Con gấu lao về phía xe ô tô của người phụ nữ. Nguồn ảnh: Jam Press/Đồn cảnh sát Nayoro.

Người phụ nữ cho biết cô cảm thấy chiếc xe rung lắc và nghe thấy tiếng con vật gầm gừ bên ngoài, cô lo sợ con thú sẽ phá vỡ cửa kính.

Con gấu lớn hơn được ước tính dài khoảng 1,5 mét, trong khi các nguồn tin địa phương cho biết gấu con dài khoảng 1 mét.

Lực tác động mạnh đã khiến nắp capo bị móp méo và chi chít những vết cào sâu. Một số móng vuốt của con gấu thậm chí còn đâm thủng cả kim loại.

Mặc dù bị hư hại, chiếc xe vẫn có thể lái được và người phụ nữ đã thoát nạn mà không bị thương trước khi đến đồn cảnh sát.

Cuối cùng, 2 con gấu biến mất trở lại khu rừng.

Con gấu làm móp nắp capo và để lại nhiều vết cào sâu. Nguồn ảnh: Jam Press/Đồn cảnh sát Nayoro

Cảnh sát đã tăng cường tuần tra quanh khu vực sau vụ việc đáng sợ vừa xảy ra.

Giới chức trách cho biết con đường này nằm trong khu vực miền núi, cách trung tâm Bifuka khoảng 10km, nơi thường xuyên có báo cáo về việc nhìn thấy gấu.

Số liệu địa phương mới nhất cho thấy cảnh sát đã nhận được 55 báo cáo liên quan đến gấu nâu trên khắp Hokkaido chỉ trong vòng một tuần.

Các tài xế được khuyến cáo nên luôn cảnh giác, đặc biệt là khi di chuyển qua các khu vực nông thôn vào ban đêm.