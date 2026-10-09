Đang lái xe, muốn nghe điện thoại phải làm sao?

Hỏi:

Tôi đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông thì có cuộc điện thoại gọi đến cần thiết phải trả lời. Trong trường hợp này, tôi cần làm gì để nghe cuộc gọi mà không bị xử phạt?

Chu Thị Thảo (Hà Nội)

Tài xế nên kết nối điện thoại di động với xe ô tô qua bluetooth, ứng dụng carplay…

Đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trả lời:

Theo quy định, người điều khiển xe ô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Để sử dụng điện thoại đảm bảo an toàn trong trường hợp cần thiết (xem bản đồ, đảm bảo công việc, duy trì liên lạc...), tài xế nên kết nối điện thoại di động với xe ô tô qua bluetooth, ứng dụng carplay…

Ví dụ, khi có cuộc điện thoại liên lạc, người lái có thể chấp nhận nghe thông qua nút bấm tích hợp ngay trên vô lăng của xe ô tô.

Tài xế cũng có thể sử dụng giá đỡ, giá kẹp điện thoại để gắn cố định thiết bị di động lên táp lô hay góc kính lái trên xe tại những vị trí thuận lợi, không che khuất tầm nhìn.

Đồng thời, có thể tận dụng chức năng "trợ lý ảo" trên điện thoại để thao tác gọi điện, nhắn tin, kết hợp việc kết nối điện thoại với xe ô tô.

Đối với các trường hợp khác, tài xế nên dừng hoặc đỗ xe ô tô tại những vị trí đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an toàn, không gây cản trở giao thông. Lúc đó, tài xế cần bật đèn báo hiệu khẩn cấp, sau đó sử dụng điện thoại bằng tay mà không lo bị xử phạt.