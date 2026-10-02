Đang lái xe máy lúc nửa đêm, người đàn ông tá hỏa khi rắn độc dài 2m thò đầu từ động cơ

Tá hỏa phát hiện rắn độc trong xe lúc nửa đêm

Một người đàn ông đi xe máy qua khu vực đường sắt Jamtara, bang Jharkhand (Ấn Độ), bất ngờ phát hiện một con rắn chui vào động cơ xe giữa đêm. Hoảng hốt, người này lập tức dừng xe và nhờ người dân xung quanh hỗ trợ.

Theo hình ảnh ghi lại tại hiện trường, con rắn cuộn mình quanh các bộ phận bên trong chiếc xe máy. Một số người dân tìm cách xua con vật ra ngoài bằng cách dùng gậy tác động vào xe và đổ nước vào khu vực động cơ. Tuy nhiên, những cách này không hiệu quả.

Mất 2 giờ đưa con rắn ra khỏi xe máy

Khi đang dừng xe, người đàn ông bất ngờ nhìn thấy đầu con rắn thò ra từ khu vực động cơ. Ảnh cắt từ clip Newsflare.

Trước tình huống trên, người dân quyết định gọi một người bắt rắn chuyên nghiệp đến xử lý. Việc đưa con vật ra khỏi động cơ không hề đơn giản khi nó cuộn chặt quanh các bộ phận của xe.

Người bắt rắn mất khoảng 2 giờ để khống chế và gỡ con vật ra khỏi chiếc xe. Sau khi được đưa ra ngoài an toàn, con rắn được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Sự việc thu hút sự chú ý bởi rắn có thể chui vào các phương tiện để tìm nơi trú ẩn kín, tối và ấm, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết thay đổi. Khoang động cơ với nhiều khe hẹp có thể trở thành nơi ẩn náu của chúng. Ngoài ra, sự xuất hiện của chuột và các loài động vật nhỏ quanh khu vực xe cũng có thể thu hút rắn.

Trong trường hợp phát hiện rắn trong xe, người dân không nên tự ý tiếp cận, dùng gậy hoặc các vật dụng tác động vào con vật, đặc biệt khi chưa xác định được loài rắn. Việc gọi người có chuyên môn để xử lý sẽ giúp hạn chế nguy cơ bị rắn tấn công.