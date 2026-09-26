Đang lái xe 100 km/h trên cao tốc, người đi bộ bất ngờ băng qua: Xử lý thế nào?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 20/2 thu hút sự quan tâm và tranh luận của nhiều người.

Xem video:

Theo hình ảnh từ camera hành trình, chiếc ô tô đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ khoảng 109 km/h thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ nhặt ve chai băng ngang đường. Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế lập tức giảm tốc nhưng không kịp tránh. Chỉ khoảng 4 giây sau, vụ va chạm đã xảy ra khiến người phụ nữ tử vong sau cú đâm trực diện.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều ý kiến lên án hiện tượng người dân đi bộ vào cao tốc, đặc biệt là băng ngang đường là hành vi đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông khác. Hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến về trách nhiệm của người đi bộ, tôi băn khoăn về khả năng quan sát, phản ứng và xử lý tình huống của tài xế ô tô trong trường hợp này. Nếu đang điều khiển ô tô ở tốc độ khoảng 100-110 km/h mà bất ngờ phát hiện người đi bộ băng ngang đường, tài xế nên xử lý như thế nào? Nên phanh khẩn cấp và giữ thẳng hướng lái hay kết hợp đánh lái để tránh người đi bộ? Trong trường hợp này, liệu có phương án nào giúp tài xế tránh hoặc giảm thiểu hậu quả của vụ tai nạn không?

Để có thêm các kinh nghiệm lái xe an toàn, tôi mong muốn được nghe thêm ý kiến chia sẻ của độc giả VietNamNet, đặc biệt là những tài xế có nhiều kinh nghiệm lái xe đường dài và thường xuyên di chuyển trên cao tốc.

Rất mong độc giả chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xử lý những tình huống nguy hiểm tương tự để chúng ta có thêm kiến thức chủ động phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông trên cao tốc.

Xin cảm ơn!

Độc giả Đăng Quang (Hà Nội)

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