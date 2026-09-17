Cách đăng ký VSSID trên điện thoại, máy tính đơn giản.

Việc tạo tài khoản VssID trở nên thuận tiện hơn khi bạn có sẵn các thông tin cần thiết và thực hiện đúng hướng dẫn. Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn cách đăng ký trên điện thoại, máy tính cùng những lỗi cần lưu ý.

Hướng dẫn đăng ký VssID bằng điện thoại

Việc tạo tài khoản VssID trên smartphone có thể hoàn tất ngay tại nhà với vài thao tác cơ bản. Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết và thực hiện lần lượt theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Cài ứng dụng VssID

Truy cập App Store nếu sử dụng iPhone hoặc CH Play trên điện thoại Android. Tìm kiếm ứng dụng VssID, sau đó nhấn Cài đặt/Nhận để tải ứng dụng về thiết bị.

Cài ứng dụng VssID.

Bước 2: Tiến hành đăng ký tài khoản

Sau khi cài đặt xong, mở VssID và chọn Đăng ký tài khoản (Sign up). Điền đầy đủ các thông tin gồm Họ và tên, Mã số BHXH, Số CCCD/CMND, Địa chỉ liên hệ và Số điện thoại. Hoàn tất, nhấn Tiếp tục (Continue).

iến hành đăng ký tài khoản.

Tiếp theo, chụp và tải lên ảnh cá nhân cùng mặt trước, mặt sau CCCD/CMND. Hình ảnh cần rõ ràng, không bị mờ, lóa hoặc mất góc để hệ thống dễ dàng xác thực. Sau đó, nhấn Tiếp tục.

Tiếp theo, chụp và tải lên ảnh cá nhân cùng mặt trước, mặt sau CCCD/CMND.

Ở bước tiếp theo, chọn Cơ quan BHXH nơi đang tham gia bảo hiểm hoặc đơn vị gần nơi sinh sống. Nhập địa chỉ Email để nhận tờ khai từ cơ quan bảo hiểm rồi nhấn Gửi. Khi hệ thống thông báo xác nhận tờ khai, chọn Xem tờ khai để kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập.

Ở bước tiếp theo, chọn Cơ quan BHXH.

Bước 3: Đợi xét duyệt và đăng nhập

Sau khi hồ sơ được gửi, cơ quan BHXH sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin đăng ký. Nếu hồ sơ hợp lệ, mật khẩu truy cập sẽ được gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký.

Mở lại ứng dụng VssID, nhập Mã số BHXH làm tài khoản cùng mật khẩu vừa nhận để đăng nhập. Khi truy cập thành công lần đầu, bạn nên đổi sang mật khẩu mới nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản.

Đợi xét duyệt và đăng nhập.

Lưu ý: Các thông tin khai báo cần thống nhất với dữ liệu đã được cập nhật về Y tế. Nếu quá trình đăng ký xảy ra lỗi, hãy kiểm tra lại Mã số BHXH, số CCCD và số điện thoại đã nhập để tìm nguyên nhân và thực hiện lại.

Đăng ký tài khoản VssID bằng máy tính nhanh chóng

Nếu muốn tạo tài khoản VssID trên máy tính, bạn có thể thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị Căn cước công dân và mã số BHXH để quá trình kê khai diễn ra thuận lợi. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở cổng đăng ký VssID

Trên máy tính, khởi động một trình duyệt bất kỳ như Chrome, Edge hoặc Cốc Cốc rồi truy cập website baohiemxahoi.gov.vn. Tại giao diện trang chủ, tìm đến khu vực góc phải màn hình và chọn Đăng ký để bắt đầu tạo tài khoản.

Mở cổng đăng ký VssID.

Bước 2: Điền thông tin đăng ký

Ở phần lựa chọn đối tượng, đánh dấu Cá nhân rồi nhấn Tiếp. Tiếp theo, nhập đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu gồm Họ và tên, Mã số BHXH, Mã bảo mật, Địa chỉ liên hệ và số CCCD.

Điền thông tin đăng ký.

Sau đó, sử dụng biểu tượng camera để tải ảnh mặt trước và mặt sau CCCD, đồng thời bổ sung ảnh chân dung 4x6. Tiếp tục nhập số điện thoại chính chủ và địa chỉ Email, sau đó tích chọn Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau đó, sử dụng biểu tượng camera để tải ảnh mặt trước và mặt sau CCCD.

Tiếp đến, lựa chọn cơ quan BHXH nơi bạn đang tham gia bảo hiểm hoặc cơ quan BHXH gần nơi cư trú nhất.

Tiếp đến, lựa chọn cơ quan BHXH.

Cuối cùng, nhập mã captcha được hiển thị trên màn hình và nhấn Ghi để gửi thông tin đăng ký.

Cuối cùng, nhập mã captcha.

Bước 3: Nhập OTP và hoàn tất hồ sơ

Sau khi gửi tờ khai, hệ thống sẽ gửi mã OTP gồm 6 chữ số đến số điện thoại đã đăng ký. Nhập chính xác mã này vào ô xác thực trên máy tính để hoàn tất bước xác nhận.

Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ tự động tải tờ khai ở định dạng PDF về máy tính. Bạn có thể lưu lại và không cần in nếu cơ quan BHXH tại địa phương không yêu cầu bản giấy.

Nhập OTP và hoàn tất hồ sơ.

Hồ sơ sau đó sẽ được cơ quan BHXH kiểm tra và phê duyệt. Nếu hồ sơ được chấp thuận, mật khẩu tài khoản VssID sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn qua tin nhắn SMS.

Lưu ý: VssID là ứng dụng BHXH số được phát triển dành cho thiết bị di động. Vì vậy, khi đăng ký tài khoản bằng máy tính, bạn nên thực hiện trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, thay vì tìm kiếm phiên bản VssID dành riêng cho máy tính.

Nhìn chung, việc chuẩn bị đầy đủ thông tin và giấy tờ cần thiết sẽ giúp quá trình đăng ký VssID diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn. Bạn nên kiểm tra kỹ các dữ liệu trước khi gửi để hạn chế sai sót và hoàn tất đăng ký thành công.