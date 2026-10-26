Đăng ký vé miễn phí concert 'Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn' trong ngày 27-10

Theo đó, việc đăng ký vé chia thành hai đợt vào lúc 10 giờ và 15 giờ ngày 27-10. Mỗi căn cước công dân (CCCD) được đăng ký một vé cho một người. Cổng đăng ký mỗi đợt sẽ tự động đóng khi đủ số lượng vé.

Khán giả cần cập nhật trước họ tên, số điện thoại, số CCCD và hình ảnh CCCD trên ứng dụng để phục vụ xác minh, đổi vé cứng. Người đăng ký thành công sẽ nhận mã QR cùng thông tin về thời gian, địa điểm đổi vé.

Mỗi mã QR chỉ được quét một lần, vì vậy, ban tổ chức khuyến cáo khán giả không chia sẻ mã để tránh bị sử dụng trước.

Chương trình diễn ra tối 1-11 tại sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 lúc 20 giờ 10 phút. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, hướng tới lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Chương trình gồm ba chương nghệ thuật là “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”. Nội dung kể câu chuyện về lịch sử dân tộc và khát vọng phát triển đất nước.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, chương trình kết nối câu chuyện của những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc với thế hệ đang xây dựng đất nước và lớp trẻ mang khát vọng vươn lên. Các ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới, kết hợp âm nhạc giao hưởng, rock với công nghệ âm thanh, ánh sáng, trình chiếu 3D mapping và laser.

“Tôi tin nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc”, đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Đêm diễn quy tụ các nghệ sĩ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Khoa, Lâm Bảo Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc.

Ban tổ chức dự kiến phục vụ khoảng 30.000 khán giả tại sân vận động, đồng thời bố trí hai điểm cầu tại Quảng trường Vạn Xuân và quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, để người dân theo dõi chương trình.