Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” điều chỉnh thời gian mở cổng đăng ký vé trực tuyến. Ảnh: BTC.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thông báo chương trình "Muôn sắc Việt Nam" sẽ chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến lúc 10h ngày 19/11.

Trước đó, ban tổ chức chương trình "Muôn sắc Việt Nam" thông báo mở cổng đăng ký lúc 10h ngày 14/11; song theo thông tin mới nhất, thời gian được điều chỉnh sang mốc 10h ngày 19/11.

"Ban tổ chức muốn dành thêm thời gian hoàn thiện, kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tối ưu quy trình đăng ký, xác nhận và nhận vé trực tuyến; đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ, hỗ trợ khán giả, bảo đảm việc đăng ký vé được thực hiện thuận tiện và an toàn", thông tin nêu.

Người dân có thể truy cập cổng đăng ký theo các cách dưới đây:

Cách 1: Truy cập một trong ba trang: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn, sau đó nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để đến cổng đăng ký.

Cách 2: Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chờ đón của đông đảo nhân dân dành cho chương trình, đồng thời mong nhận được sự thông cảm trước việc điều chỉnh kế hoạch đăng ký vé.

Theo kế hoạch tổ chức chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 mà UBND Tp.Hà Nội ban hành trước đó, ban tổ chức sẽ phát miễn phí 38.000 vé cho các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, khoảng 10.500 vé dành cho Nhân dân các phường giáp ranh và tiếp giáp sân Mỹ Đình như: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Tây Tựu, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Láng, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Ngọc Hà, Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khương Đình.

Mỗi phường sẽ có 500 giấy mời, riêng phường Từ Liêm có 1.000 giấy mời. Cùng đó là 7.000 vé mời cho các tầng lớp nhân dân thông qua các nền tảng trực tuyến.

Số vé còn lại phân bổ về các đơn vị ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các khối lực lượng, đoàn viên, tình nguyện viên…