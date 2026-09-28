Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về việc đăng ký tham gia Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn tại Hà Nội.

Theo đó, thực hiện công văn của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc mời tham gia Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh lựa chọn, đề xuất các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu để tham gia không gian “Ngôi nhà chung” triển lãm trưng bày và tôn vinh các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Các đơn vị, địa phương thông báo cho các cơ sở du lịch nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã, nhà vườn có nhu cầu đăng ký tham gia hội nghị; đề cử, giới thiệu nghệ nhân chế tác thủ công, nghệ nhân ẩm thực tiêu biểu tham gia trình diễn tay nghề và biểu diễn ẩm thực đặc sản địa phương tại sự kiện; cung cấp các ấn phẩm, hình ảnh, video giới thiệu về những điểm đến, mô hình nông thôn tiêu biểu để trình chiếu, quảng bá và số hóa truyền thông. Việc đăng ký tham gia hoàn thành trước ngày 30-9.

Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp tại Sản Việt Farm (xã Nam Ninh Hòa).

Được biết, Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn sẽ được tổ chức từ ngày 8-10 đến 12-10 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam tổ chức ngày 9-10. Hoạt động do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; giới thiệu các mô hình, điểm đến du lịch tiêu biểu, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, văn hóa bản địa và ẩm thực đặc trưng vùng miền. Đồng thời, chương trình tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị lữ hành và các chủ thể du lịch, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, xây dựng và phát triển các sản phẩm, tour tuyến du lịch nông thôn. Thông qua các hoạt động quảng bá, kết nối, chương trình góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức bản địa, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra các hoạt động như: Tổ chức không gian "Ngôi nhà chung" triển lãm trưng bày và tôn vinh các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của 3 miền Bắc, Trung, Nam; tổ chức không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thao diễn và thử nếm ẩm thực, khu vực kết nối, khu vực tổ chức các trò chơi dân gian; Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam; diễu hành bằng xe đạp quảng bá du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái - văn hóa cộng đồng trên một số tuyến phố chính của thành phố Hà Nội; quảng bá, truyền thông mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.