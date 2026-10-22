Đăng ký, khai thuế: 7 mốc thời gian chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần nắm rõ

Không ít sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế bắt đầu từ việc người nộp thuế quên thời hạn hoặc xác định sai ngày tính hạn. Với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nắm rõ lịch thuế không chỉ giúp chủ động công việc mà còn hạn chế những vi phạm về thủ tục.

Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn về một số mốc thời hạn quan trọng mà người nộp thuế cần lưu ý, từ đăng ký lần đầu đến xử lý hồ sơ khai thuế có sai sót.

7 mốc thời hạn thuế cần nhớ, lỗi cần tránh

Đăng ký thuế lần đầu: 10 ngày làm việc

Với trường hợp đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, thời hạn đăng ký lần đầu là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các sự kiện theo quy định, như ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc các trường hợp tương ứng.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng thực hiện thủ tục riêng tại cơ quan thuế. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số đối tượng thuộc cơ chế một cửa liên thông, thời hạn đăng ký thuế được thực hiện cùng thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đăng ký thuế cho người phụ thuộc: Chậm nhất ngày 31/12

Cá nhân trực tiếp đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc cần lưu ý thời hạn chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế.

Với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nắm rõ lịch thuế không chỉ giúp chủ động công việc mà còn hạn chế những vi phạm về thủ tục. Ảnh minh họa.

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế lần đầu thay cho người phụ thuộc cũng áp dụng mốc thời gian này. Vì vậy, người nộp thuế nên chủ động rà soát thông tin và hoàn tất thủ tục trước thời hạn, tránh để việc đăng ký bị chậm trễ.

Thay đổi thông tin đăng ký thuế: 10 ngày làm việc

Khi thông tin đăng ký thuế thay đổi, người nộp thuế thuộc trường hợp đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Riêng một số thông tin cá nhân như họ tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, hộ chiếu có thể áp dụng thời hạn riêng theo quy định pháp luật.

Điều cần lưu ý là thời hạn được tính từ ngày phát sinh thay đổi, không phải từ ngày người nộp thuế nhớ ra hoặc bắt đầu làm thủ tục.

Tạm ngừng kinh doanh: Thông báo chậm nhất 1 ngày làm việc trước đó

Với người nộp thuế thuộc trường hợp phải thông báo trực tiếp với cơ quan thuế, việc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh phải được thông báo chậm nhất 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng.

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện thông báo xác nhận thời gian tạm ngừng chậm nhất trong 2 ngày làm việc.

Do đó, khi có kế hoạch tạm ngừng kinh doanh, chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần kiểm tra đúng thủ tục áp dụng cho mình, thay vì chỉ dừng hoạt động thực tế rồi mới hoàn thiện hồ sơ.

Khai thuế theo từng lần phát sinh: Hạn chót là ngày thứ 10

Đối với loại thuế khai theo từng lần phát sinh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đây là mốc cần đặc biệt chú ý bởi người nộp thuế phải xác định đúng ngày bắt đầu tính thời hạn. Việc nhầm ngày phát sinh nghĩa vụ thuế với ngày bắt đầu tính hạn có thể dẫn đến nộp hồ sơ không đúng thời điểm.

Quyết toán thuế năm: Tháng thứ ba hoặc tháng thứ tư

Với hồ sơ quyết toán thuế năm, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Riêng cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Hai mốc thời gian này áp dụng cho những đối tượng và loại hồ sơ khác nhau. Người nộp thuế cần xác định đúng trường hợp của mình để tránh nhầm lẫn, nhất là khi chuẩn bị hồ sơ vào thời điểm kết thúc năm.

Khai bổ sung hồ sơ thuế sai, sót: Thời hạn 5 năm từ ngày 1/7/2026

Theo thông tin Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn, từ ngày 1/7/2026, khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai, sót, người nộp thuế được khai bổ sung trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót, trong các trường hợp pháp luật quy định.

Quy định mới rút ngắn thời hạn khai bổ sung từ 10 năm xuống còn 5 năm, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp được khai bổ sung.

Tuy nhiên, người nộp thuế không nên hiểu rằng mọi hồ sơ sai, sót đều được tự động bổ sung trong thời hạn này. Việc xử lý cần căn cứ vào trường hợp cụ thể và điều kiện pháp luật quy định.

Chủ động theo dõi thời hạn, tránh sai sót không đáng có

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, mỗi thủ tục thuế có thời điểm bắt đầu tính thời hạn và đối tượng áp dụng khác nhau. Vì vậy, người nộp thuế cần theo dõi các sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ thuế, đối chiếu đúng trường hợp và thực hiện đăng ký, thông báo, khai thuế, quyết toán thuế đúng hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nên thường xuyên cập nhật chính sách thuế mới, sử dụng các dịch vụ thuế điện tử để thực hiện thủ tục thuận tiện, kịp thời và đúng quy định.

Điều quan trọng không chỉ là nhớ thời hạn cuối cùng, mà còn phải xác định đúng thời điểm bắt đầu tính hạn và thủ tục áp dụng cho từng trường hợp. Chủ động kiểm tra lịch thuế sẽ giúp người nộp thuế hạn chế những sai sót có thể phòng tránh ngay từ đầu.