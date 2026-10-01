Đăng ký hiến mô, tạng - nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa trong cộng đồng

Khi sự sống được trao đi

Ghép tạng được đánh giá là một trong những thành tựu quan trọng của y học hiện đại, mang lại cơ hội sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều người mắc bệnh lý ở giai đoạn cuối. Một người chết não nếu đủ điều kiện có thể hiến tới 8 tạng và 75 - 100 mô, qua đó mở ra cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh.

Tại Cao Bằng, câu chuyện ấy cũng đang từng bước được lan tỏa. Dù số người đăng ký hiến mô, tạng trên địa bàn tỉnh hiện mới chỉ 15 người, con số tuy còn khiêm tốn nhưng mỗi đăng ký đều mang theo một thông điệp đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đằng sau mỗi tấm thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng là một nguyện vọng trao đi sự sống, góp phần thắp thêm hy vọng cho những người bệnh đang chờ đợi cơ hội được ghép tạng.

Hiến mô, tạng là nghĩa cử nhân văn, góp phần trao cơ hội sống cho người bệnh.

Trong số những người lựa chọn đăng ký, chị L.T.P.L, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, mong muốn quyết định của mình có thể trở thành một “di sản sự sống”. Với chị, khi mình không còn nữa, nếu những phần cơ thể vẫn còn có thể sử dụng để giúp một người khác tiếp tục cuộc đời thì đó là một điều có ý nghĩa.

Quyết định ấy không đến từ một suy nghĩ nhất thời, chị P.L chia sẻ: Trước khi đăng ký hiến tạng, tôi cũng có những băn khoăn về gia đình, quan niệm không còn nguyên vẹn sau khi qua đời và cả việc sức khỏe của mình có đủ điều kiện để hiến hay không. Về mặt pháp lý, khi quyết định đăng ký hiến tạng, tôi không cần phải có sự đồng ý của cha mẹ hay người thân. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự đồng thuận và thấu hiểu của gia đình vẫn rất quan trọng, nhất là khi việc hiến tặng được thực hiện sau này. Tôi cũng đã vận động thêm 4 người đăng ký hiến tạng với mong rằng từ những việc nhỏ như vậy, ngày càng có nhiều người hiểu đúng hơn về ý nghĩa của hiến tạng và sẵn sàng trao đi cơ hội sống cho những người đang cần.

Những băn khoăn ấy cũng là tâm lý khá phổ biến trong cộng đồng. Bởi hiến tạng không chỉ liên quan đến y học mà còn gắn với quan niệm về sự sống, cái chết, tình cảm gia đình và những giá trị văn hóa, tâm linh. Chính vì vậy, tuyên truyền về hiến mô, tạng cần bắt đầu từ việc cung cấp thông tin chính xác, khoa học, giúp người dân hiểu rằng việc đăng ký hiến tạng là hoàn toàn tự nguyện và việc lấy, ghép mô, tạng sau này phải tuân thủ các quy trình y khoa, pháp luật. Quan trọng hơn, người có nguyện vọng hiến tạng nên chia sẻ quyết định của mình với gia đình. Sự thấu hiểu, đồng thuận và tôn trọng nguyện vọng của người đăng ký sẽ giúp việc thực hiện nghĩa cử ấy thuận lợi hơn khi phát sinh trường hợp thực tế.

Lan tỏa nghĩa cử đẹp từ cộng đồng

Đăng ký hiến mô, tạng hiện nay khá thuận tiện. Người có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến thông qua website vnhot.vn và lựa chọn nhận thẻ điện tử hoặc đề nghị cấp thẻ cứng gửi về địa chỉ đã đăng ký. Bên cạnh hình thức trực tuyến, người dân có thể đăng ký bằng phiếu và gửi qua bưu điện đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Việc đăng ký và cấp thẻ ghi nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng sẽ được thực hiện miễn phí.

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Tuy nhiên, đăng ký hiến tạng trước hết là việc ghi nhận nguyện vọng tự nguyện của cá nhân. Khi người đăng ký qua đời hoặc chết não, việc hiến, lấy và ghép tạng vẫn phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn y tế.

Người dân có thể đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.

Hiến tạng vì thế không đơn thuần là trao đi một phần cơ thể. Đó còn là cách một người trao lại niềm hy vọng cho người khác. Đối với người bệnh, một nguồn tạng phù hợp có thể giúp hồi sinh một cuộc đời; đối với gia đình người bệnh, đó là cơ hội được đón người thân trở về với cuộc sống; còn với gia đình người hiến, giữa nỗi đau mất mát có thể có thêm một niềm an ủi khi biết rằng sự sống của người thân vẫn đang được tiếp nối. Ở góc độ xã hội, hiến mô, tạng còn góp phần tạo nguồn lực cho hoạt động ghép tạng, nghiên cứu và phát triển y học; thể hiện tinh thần “mỗi người vì mọi người”, lan tỏa lối sống nhân ái và trách nhiệm.

Anh Hoàng Văn Huy, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, giá trị nhân đạo của việc hiến mô, tạng. Hội cũng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và ngành y tế tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp, đưa thông tin về đăng ký hiến mô, tạng đến gần hơn với người dân, nhất là tại cơ sở.

Theo anh Huy, đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác vận động nhân đạo trong thời gian tới, hướng tới từng bước nâng cao số lượng người đăng ký hiến mô, tạng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, hình thành nhận thức đúng đắn rằng hiến mô, tạng sau khi qua đời là một nghĩa cử nhân đạo cao đẹp, trao cơ hội sống cho người khác và tiếp nối sự sống theo một cách đầy ý nghĩa.

Từ một quyết định tưởng như dành cho thời điểm cuối cùng của cuộc đời, hiến tạng lại có thể mở ra những khởi đầu mới. Một trái tim có thể tiếp tục đập, một lá gan có thể tiếp tục thực hiện chức năng sống… Những điều tưởng như bình dị ấy, với người đang chờ ghép, lại là niềm hy vọng vô giá. Có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của hiến tạng nằm ở đó. Khi sự sống của một người khép lại, tình yêu thương vẫn có thể tiếp tục hành trình của nó. Và từ một nghĩa cử được trao đi trong thầm lặng, thêm nhiều cuộc đời có thể được viết tiếp.