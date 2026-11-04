Đăng kiểm xe cơ giới bước vào đợt điều chỉnh giá sau 13 năm

Cơ sở đăng kiểm đồng loạt niêm yết giá dịch vụ mới

Gần một tuần sau khi Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD công bố biểu giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, hầu hết cơ sở đăng kiểm trên cả nước đã xây dựng phương án giá mới, thực hiện kê khai và niêm yết công khai tại đơn vị để thông báo đến người dân.

Hầu hết các cơ sở đăng kiểm trên cả nước đã xây dựng phương án và thực hiện niêm yết mức giá mới dịch vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sau khi Bộ Xây dựng công bố giá tối đa.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo lái xe (Phú Thọ) cho biết, theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, trên cơ sở mức giá tối đa do Bộ Xây dựng công bố, từng đơn vị đăng kiểm căn cứ điều kiện hoạt động, chi phí đầu tư, nhân công, mặt bằng và các yếu tố liên quan để xây dựng mức giá cụ thể.

Đến nay, Trung tâm Đăng kiểm và Đào tạo lái xe (Phú Thọ) đã thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định, từ kê khai, thông báo, niêm yết công khai đến tổ chức thu, xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo ông Hùng, việc giao quyền tự chủ xây dựng giá giúp các cơ sở đăng kiểm chủ động cân đối doanh thu, chi phí và điều kiện hoạt động. Bởi mỗi đơn vị có quy mô đầu tư, chi phí nhân công, mặt bằng và mô hình vận hành khác nhau nên cần được chủ động xác định mức giá phù hợp, bảo đảm duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, khi đã xây dựng phương án giá, các trung tâm phải chịu trách nhiệm về mức giá kê khai và quá trình tổ chức thực hiện. Tất cả khoản thu phải được kê khai, niêm yết, thông báo công khai, xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý nếu đơn vị thực hiện không đúng.

Tại Cơ sở Đăng kiểm 2927D (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội), mức giá mới cũng đã được niêm yết công khai, áp dụng theo mức giá tối đa do Bộ Xây dựng ban hành.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Cơ sở Đăng kiểm 2927D cho biết, từ khi niêm yết và áp dụng mức giá mới đến nay, đơn vị chưa nhận được thắc mắc hay phản ánh nào từ chủ phương tiện, kể cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vận tải.

Tương tự, ông Trần Quốc Hoan, Giám đốc Chi nhánh Đăng kiểm 2903V (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã niêm yết công khai giá tại phòng chờ và chính thức áp dụng từ ngày 1/11, sau khi có hướng dẫn triển khai. Đến nay, khách hàng chưa có phản ánh về mức giá mới. Kể cả trường hợp phương tiện phải kiểm định lại và phát sinh phí, chủ xe vẫn vui vẻ thanh toán, nhận hóa đơn theo quy định.

Theo ông Hoan, giá dịch vụ kiểm định đã duy trì suốt 13 năm qua chưa điều chỉnh. Việc thay đổi lần này giúp các cơ sở đăng kiểm giảm bớt áp lực chi phí. Tuy nhiên, cần thêm thời gian triển khai, tổng kết doanh thu và chi phí mới có thể đánh giá chính xác nguồn thu có đủ bù đắp chi phí hoạt động hay không.

Theo các cơ sở đăng kiểm, hầu hết người dân đều vui vẻ khi cơ sở đăng kiểm thông báo mức giá mới, không có trường hợp thắc mắc.

Kiểm định lại ô tô trong ngày: Trung tâm đăng kiểm được thu phí tối đa 50%

Một trong những nội dung đáng chú ý khi áp dụng quy định mới là mức thu đối với phương tiện phải kiểm định lại do không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Thông tư 40/2025/TT-BXD, trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định lại ngay trong ngày, giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại được thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm. Nếu phương tiện kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại cơ sở đăng kiểm khác, mức thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đó.

Ông Hoan cho biết, trước đây, nếu phương tiện không đạt kiểm định, được khắc phục và quay lại kiểm tra ngay trong ngày thì chủ xe không phải trả thêm phí. Tuy nhiên, theo quy định mới, mỗi lần kiểm định lại trong ngày, phương tiện phải trả mức phí tối đa bằng 50% giá dịch vụ kiểm định tương ứng. Trường hợp chuyển sang ngày hôm sau mới kiểm định lại, mức thu là 100%. Nội dung này đã được đơn vị thông báo, niêm yết công khai để chủ phương tiện nắm bắt.

Trong khi đó, ông Hùng cho rằng, việc áp dụng mức thu cụ thể đối với hoạt động kiểm định lại cần được các trung tâm cân nhắc trên cơ sở tính chất, mức độ công việc thực tế và quyền lợi của chủ phương tiện.

Bởi trước đây, khách hàng không phải trả phí cho lần kiểm định lại thứ hai trong ngày. Nay nếu áp dụng mức thu mới, cần xem xét từng trường hợp. Chẳng hạn, phương tiện chỉ cần thay một bóng đèn bị cháy rồi quay lại kiểm định, nếu vẫn thu 50% giá dịch vụ có thể khiến chủ xe băn khoăn.

Theo ông Hùng, mức 50% là mức tối đa, không phải mức thu bắt buộc. Các trung tâm có thể chủ động xây dựng phương án thu 10%, 20%, 30% hoặc 40%, tùy loại phương tiện và tính chất công việc kiểm định lại. Với những trường hợp cần kiểm tra phức tạp, khối lượng công việc lớn, mức thu có thể cao hơn; ngược lại, những lỗi đơn giản có thể áp dụng mức thấp hơn, thậm chí không thu nếu đơn vị thấy phù hợp.

Yến Chi