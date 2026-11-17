Không để giảm thủ tục, lỏng quản lý

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2025/TT-BXD để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất đẩy mạnh cải cách thủ tục đăng kiểm phương tiện đường sắt theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Góp ý dự thảo thông tư, các cơ quan, đơn vị đề nghị làm rõ phương thức hậu kiểm khi đẩy mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong đăng kiểm phương tiện đường sắt. (Ảnh minh họa).

Góp ý dự thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, dù định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã được đề cập trong dự thảo tờ trình nhưng chưa được thể hiện rõ trong nội dung dự thảo Thông tư. Do đó, cơ quan này đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể để làm rõ phương thức quản lý mới.

Ủng hộ chủ trương cải cách, đơn giản hóa thủ tục, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải nhấn mạnh, giảm tiền kiểm phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm của các chủ thể khai thác, tăng cường năng lực giám sát, khả năng truy xuất và hoàn thiện cơ chế hậu kiểm. Đây là những điều kiện cần thiết để cải cách thủ tục mà vẫn bảo đảm an toàn trong hoạt động đường sắt.

Viện cơ bản thống nhất với định hướng tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong cơ chế hậu kiểm. Tuy nhiên, Viện đề nghị hoàn thiện quy định tại Điều 186 về trách nhiệm của Cục theo hướng xây dựng cơ chế hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro và mức độ tuân thủ của từng đối tượng.

Theo đó, cần xác định rõ đối tượng, tiêu chí lựa chọn, tần suất và phạm vi kiểm tra; quy định cụ thể hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, trách nhiệm xử lý sau kiểm tra, yêu cầu khắc phục và các trường hợp phải kiểm tra lại. Đối với vi phạm hoặc phương tiện không còn đáp ứng yêu cầu, cần có biện pháp xử lý phù hợp như tạm dừng khai thác, đình chỉ hoặc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận theo quy định.

Bên cạnh đó, Viện đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa kết quả hậu kiểm với trách nhiệm của tổ chức kiểm tra, chủ sở hữu, chủ khai thác phương tiện và các bên liên quan. Cơ chế truy xuất, khắc phục và xử lý sai phạm cần được quy định cụ thể, bảo đảm khả thi trong quá trình triển khai.

Theo Viện, nếu Điều 186 chỉ quy định Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất mà chưa làm rõ phương thức xử lý kết quả hậu kiểm thì cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Cùng góp ý, Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị quy định cụ thể hơn về quy trình hậu kiểm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan đăng kiểm và doanh nghiệp khai thác hạ tầng cảng, đường sắt chuyên dùng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ chủ trì, phối hợp với tổ chức kiểm tra thực hiện hậu kiểm đối với phương tiện đường sắt đô thị từ cơ sở dữ liệu đăng kiểm. (Ảnh minh họa).

Phát hiện vi phạm sẽ đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận

Tiếp thu các ý kiến góp ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các quy định về hậu kiểm đã được cụ thể hóa tại Điều 47, 48 và 49 của dự thảo Thông tư.

Cụ thể, tại Điều 47, Cục thống nhất chỉnh sửa theo hướng quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc đột xuất việc tuân thủ quy định pháp luật về đăng kiểm tại các cơ sở sản xuất, cơ sở sửa chữa, đối với chủ sở hữu, chủ khai thác phương tiện và tổ chức kiểm tra.

Bên cạnh đó, Cục chủ trì, phối hợp với tổ chức kiểm tra thực hiện hậu kiểm đối với các phương tiện không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư, trong đó có phương tiện đường sắt đô thị không còn thuộc diện kiểm tra định kỳ, thông qua cơ sở dữ liệu đăng kiểm.

Trường hợp phát hiện vi phạm, Cục sẽ yêu cầu đình chỉ hoặc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận cho đến khi xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục. Kết quả hậu kiểm cũng sẽ được công khai.

Việc hoàn thiện quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường hậu kiểm được kỳ vọng góp phần đổi mới phương thức quản lý đăng kiểm phương tiện đường sắt, giảm các khâu kiểm soát không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và an toàn trong quá trình khai thác.