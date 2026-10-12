Đăng Khôi tại 'Silk way star 2026':'Âm nhạc truyền thống Việt Nam rất đặc sắc, luôn có sức sống mãnh liệt với thời đại'

Với Công diễn 5, mang chủ đề "The folk song - Bài hát dân gian", Đăng Khôi chia sẻ: “Thông điệp tôi muốn gửi tới lần này là âm nhạc truyền thống Việt Nam rất đặc sắc, luôn có sức sống mãnh liệt với thời đại và sẵn sàng giao thoa với âm nhạc thế giới. Cũng giống như con người Việt Nam chúng tôi ngày nay, luôn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống từ cha ông, phát triển đất nước hiện đại, mạnh mẽ và hội nhập với thế giới”.

Lần này, Đăng Khôi đã mang đến sự kết hợp làn điệu dân ca tiêu biểu của miền Nam. Đó là Lý ngựa ô mashup với một bài hát hiện đại Tùy hứng Lý ngựa ô của nhạc sĩ Trần Tiến. Nội dung bài hát kể về một chàng trai cưỡi ngựa ô mang sính lễ đến đón người con gái mình yêu về làm vợ. Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm của chàng trai Việt trên hành trình vượt mọi gian nan để tìm kiếm ước mơ về hạnh phúc và sự gắn kết lâu dài.

"Tôi tin, dù ở Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới, khát vọng về tình yêu và hạnh phúc luôn là điều kết nối tất cả chúng ta. Tôi mong muốn tạo ra một tác phẩm mang đến năng lượng tích cực, tình yêu thương tới mọi người, vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa hiện đại mạnh mẽ và thể hiện được tinh thần người Việt Nam", anh chia sẻ.

Để làm được điều đó, Đăng Khôi đã sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc trong tác phẩm này gồm: EDM, rap, hiphop kết hợp với các khí nhạc dân tộc của Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu và loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử. "Với tôi, đàn bầu không chỉ là một nhạc cụ đặc trưng tiêu biểu, mà còn là tiếng nói của tâm hồn Việt Nam", anh nói. Nghệ sĩ hy vọng, khi tiếng đàn vang lên, khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp riêng, rất riêng của văn hóa Việt.

Trong tiết mục này, Đăng Khôi còn giới thiệu với khán giả quốc tế một loại hình sân khấu truyền thống rất đặc sắc nữa của Nam Bộ Việt Nam, đó chính là cải lương. Câu ca cải lương trọn vẹn, đã thể hiện một Đăng Khôi vô cùng biến hóa, không ngại thử sức mình ở bất kỳ thể loại âm nhạc nào. Là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc pop nhưng anh đến với sân khấu này đồng nghĩa với việc phải thử nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân, sáng tạo những thể loại mới để tạo dấu ấn riêng cho từng tiết mục.

Đăng Khôi cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn bị là làm sao để ê kíp chương trình, vốn 100% là người Trung Quốc có thể hiểu và thể hiện đúng màu sắc bài hát, lột tả được tính văn hóa Việt Nam trong tiết mục. Dù đảm nhận vị trí trình diễn đầu tiên trong đêm thi, tâm trạng của anh lại khá thoải mái. "Khi câu hát đầu tiên cất lên, lòng Khôi vô cùng tự hào vì mình đang giới thiệu với tất cả các khán giả quốc tế bài hát và nét văn hóa dân gian rất hay và ý nghĩa của Việt Nam", nam ca sĩ chia sẻ.