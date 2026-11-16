Đăng Khôi song ca cùng mỹ nam Cao Hãn Vũ, nhận nút vàng tại 'Ngôi sao con đường tơ lụa'

Trong tập 9 chương trình âm nhạc quốc tế "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa), Đăng Khôi có màn kết hợp cùng diễn viên, ca sĩ Trung Quốc Cao Hãn Vũ (Gao Hanyu).

Cả hai trình diễn ca khúc "Liên minh mặt trận thất tình", một bản hit quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đăng Khôi và Cao Hãn Vũ kết hợp trong công diễn 9 của chương trình "Ngôi sao con đường tơ lụa".

Theo Đăng Khôi, "Liên minh mặt trận thất tình" có giai điệu đẹp, dễ nhớ và điều thú vị là bài hát nói về thất tình nhưng không khiến người nghe buồn hay bi lụy, mà kể chuyện bằng giọng hài hước. Khi nhận tin được song ca cùng Cao Hãn Vũ, anh bất ngờ vì đã biết đến nam nghệ sĩ qua chương trình "Call me by fire" (Anh trai vượt ngàn chông gai) mùa 1 bản Trung.

"Đây là một sự trùng hợp thú vị khi tôi và Cao Hãn Vũ cùng là một Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 của Trung Quốc và Việt Nam. Tôi cảm nhận Cao Hãn Vũ cũng giống như mình, hài hước, vui tính và nhiều năng lượng", nam ca sĩ chia sẻ.

Để chuẩn bị cho màn kết hợp, Đăng Khôi cùng ê-kíp liên tục điều chỉnh bản phối. Trong ba ngày, họ thực hiện ba bản hòa âm nhưng đều chưa hài lòng, đến phiên bản thứ tư mới tìm được màu sắc phù hợp.

Anh xây dựng câu chuyện là hai chàng trai đều bị thất tình, tìm đến nhau, nương tựa nhau và cùng vượt qua nỗi buồn. Bản phối vì thế mang chất liệu vui tươi, bắt tai, cuốn hút và mạnh mẽ. “Tôi hy vọng sẽ là một bản hit cho sự hợp tác đặc biệt này của Đăng Khôi và Cao Hãn Vũ và khán giả khi xem và nghe bài hát của chúng tôi sẽ không còn sợ thất tình nữa” anh nói.

Nghệ sĩ cho biết anh hướng đến khán giả trẻ Trung Quốc vì đây là một phiên bản rất trẻ trung và hợp xu hướng. Bên cạnh lớp nghĩa về thất tình, Đăng Khôi muốn khai thác thêm một góc nhìn khác của ca khúc là tình bạn.

Khó khăn lớn hơn nằm ở phần vũ đạo khi nam ca sĩ chỉ có chưa đầy 24 giờ để học những động tác phức tạp, trong khi thời gian tập ghép cùng Cao Hãn Vũ rất hạn chế.

Một số hình ảnh của Đăng Khôi tại chương trình.

Dù vậy, cả hai vẫn có màn phối hợp ăn ý trên sân khấu. Tiết mục nhận được nút vàng "Ngôi sao tỏa sáng" đầu tiên trong công diễn 9 từ giám khảo Serbia.

Đáng chú ý, khi trao nút vàng, vị giám khảo còn đội chiếc nón lá do Đăng Khôi tặng và dành lời khen cho sự nhiệt tình, thân thiện của đại diện Việt Nam. Ông cho biết Đăng Khôi luôn là người đầu tiên sẵn lòng giúp đỡ khi các nghệ sĩ khác gặp khó khăn.

Cao Hãn Vũ cũng dành nhiều thiện cảm cho bạn diễn. Nam nghệ sĩ Trung Quốc tiết lộ anh từng bối rối, lo lắng trong ngày đầu tham gia chương trình, nhưng Đăng Khôi đã chủ động trò chuyện, sử dụng cả cử chỉ và hình ảnh để giúp hai người hiểu nhau bất chấp rào cản ngôn ngữ.

"Vậy mà tôi lại hiểu được những gì anh ấy nói. Chẳng hề khách sáo hay xa lạ chút nào!", Cao Hãn Vũ chia sẻ.

Trong phần nhận xét về các thí sinh khác, Đăng Khôi dành sự ấn tượng đặc biệt cho Curley G, đại diện Trung Quốc và là quán quân tập 9.

Anh nhớ lại ở công diễn 4, khi anh giành chiến thắng và quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân khấu, Curley G đã đến chúc mừng và động viên anh rất nhiều, đúng vào ngày sinh nhật của cô. Anh đã dành khoảnh khắc tỏa sáng của nhà vô địch để hát chúc mừng sinh nhật bạn. Từ đó, hai người trở thành những người bạn thân thiết.

"Ngôi sao con đường tơ lụa" lần thứ 2 là cuộc thi âm nhạc quốc tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ: Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam, tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề.