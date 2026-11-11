Đăng Khôi nhận 2 nút vàng 'Ngôi sao toả sáng' từ giám khảo 'Silk way star'

Từ tập đầu tiên, Đăng Khôi đã liên tục mang đến những sắc màu âm nhạc khác nhau: sáng tác "Khi con gọi là ba" cùng những chiếc nón lá trao tặng bạn bè quốc tế, làn điệu "Trống cơm" và một đoạn quan họ Bắc Ninh, bản mashup rock "Thiệp hồng sai tên" x "Xem như em chẳng may", ca khúc "Pơ soảng - Thật sảng khoái" giúp anh lập kỷ lục 4 nút vàng và điểm số cao nhất chương trình, dân ca Nam Bộ "Lý ngựa ô", bản tình ca "Cô bé mùa đông" x "Thương thương thương, yêu yêu yêu" và dân ca "Bèo dạt mây trôi".

Ca sỹ Đăng Khôi

Đến tập 8 với chủ đề "Hát cùng nhau trên Con đường Tơ lụa", mỗi nghệ sĩ được ghép đôi với một người bạn đến từ quốc gia khác và thể hiện ca khúc của nhau. Đăng Khôi được lựa chọn ngẫu nhiên cùng Bogdan, 2 nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam - Nga, cùng thực hiện thử thách: Đăng Khôi hát một bài hát Hit bằng tiếng Nga là "Lullaby" (Колыбельная) , còn Bogdan hát một bài hát nổi tiếng của Việt Nam - "See Tình" bằng tiếng Việt. Đây là một thử thách rất khó cho cả 2 nghệ sĩ khi phải vừa sáng tạo cả biên bài hát mới và hát bài hát bằng tiếng nước khác trong 5 ngày thực hiện.

Với phần trình diễn hát bài hát Lullaby bằng tiếng Nga này, Đăng Khôi nhận được 2 nút vàng ngôi sao tỏa sáng từ giám khảo và sự yêu thích của khán giả xuất sắc đạt vị trí trong nhóm top đầu, một cột mốc đáng chú ý khi anh phải vượt qua thử thách ngôn ngữ cực khó là hát tiếng Nga.

Chia sẻ về trải nghiệm thử thách của tập này, Đăng Khôi cho biết chỉ có vài ngày để tập nói tiếng Nga và hát tiếng Nga, anh không chỉ học cách phát âm mà còn phải tìm hiểu cách truyền tải cảm xúc và tinh thần của ca khúc. Đăng Khôi vừa phải sáng tạo một phiên bản bài hát mới ấn tượng, vừa phải đã phải khổ luyện tiếng Nga ngày đêm vì thử thách càng về sau càng khó.

Khó khăn lớn nhất, theo anh, chính là ngôn ngữ và giới hạn về thời gian, bởi tiếng Nga có cách phát âm và ngữ điệu rất khác tiếng Việt, khiến lúc đầu anh khá khó nhớ lời và phát âm cho đúng. Điều thú vị là các thí sinh nhiều lúc không hiểu hết ngôn ngữ của nhau nên phải dùng cả động tác và biểu cảm để trò chuyện. Chính điều đó khiến mọi người nhanh thân hơn, quá trình tập luyện cũng trở nên vui vẻ hơn.

Về phần hòa âm, Đăng Khôi sáng tạo phối lại "Lullaby" theo phong cách Orchestral và Cinematic, HipHop R&B. Mở đầu bằng một lớp hợp xướng vocal opera ma mị mơ hồ, huyền ảo như lời ru vang lên từ rất xa, rồi mở rộng dần từng lớp âm thanh và đẩy cao trào lớn dần cho đến khi cảm xúc chạm điểm "vỡ". Theo anh, sự đối lập giữa phần đầu nhẹ nhàng và phần cuối mạnh mẽ giúp thể hiện rõ hơn câu chuyện cảm xúc của bài hát.

Trong tập này, Đăng Khôi diện bộ suit mang vẻ đẹp lãng mạn nhưng thanh lịch, dựng trên phom suit cổ điển với đường cắt may sắc nét và ve áo satin trắng tạo sự tương phản giữa nét mạnh mẽ và mềm mại. Điểm nhấn là chi tiết hoa mộc lan đính nổi chạy dọc ve áo như một tác phẩm điêu khắc ba chiều.

Đăng Khôi gây ấn tượng mạnh mẽ với giám khảo và khán giả Trung Quốc vì sự chỉn chu từ hình ảnh, trang phục đến âm nhạc và trình diễn bản lĩnh trong từng sân khấu của Silk way star. Đồng thời các thí sinh nước bạn luôn dành những lời có cánh cho Đăng Khôi bởi âm nhạc, sự hòa đồng và nhiệt tình của anh.

Về phần mình, anh dành nhiều lời ngợi khen cho người đồng hành: "Công Diễn 8 là một thử thách vô cùng khó nhằn, nhưng tôi lại rất thích. Thử thách càng khó, tôi càng muốn chinh phục và thể hiện bản lĩnh của mình. Và quý nhất ở Công Diễn này với tôi là sự kết nối âm nhạc, văn hóa và cả con người.

Đất nước Việt Nam và Nga là những người bạn thân, và lần này tôi và Bogdan giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua thử thách. Bogdan dạy tôi hát Tiếng Nga, tôi dạy Bogdan hát Tiếng Việt. Chúng tôi vừa là đối thủ nhưng lại vừa là thầy giáo của nhau. Thử thách này đã gắn kết chúng tôi thêm thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn và càng trân trọng nhau để có tình bạn, tình nghệ sĩ vượt biên giới và ngôn ngữ".

Nếu như trong tập 4, Đăng Khôi giành giải nhất nhờ ca khúc tiếng Trung thì đến tập này, nghệ sĩ gây ấn tượng và xuất sắc ghi điểm bằng ca khúc tiếng Nga. Với Đăng Khôi, điều lớn nhất anh nhận được ở cuộc thi này là hiểu rằng âm nhạc thực sự có thể trở thành một cây cầu kết nối văn hóa.

"Dù chúng tôi hát hai bài hát khác nhau và bằng hai ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi vẫn có thể hiểu và cảm nhận được tình cảm của nhau thông qua âm nhạc. Và đặc biệt, Khôi có thêm một người bạn rất đáng quý là Bogdan sau hành trình này". - Đăng Khôi nói.