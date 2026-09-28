Đăng Khôi múa khèn, hát rock trên sân khấu 'Ngôi sao con đường tơ lụa' ở Trung Quốc

Trong tập 3 của chương trình của "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa), diễn ra tại Trung Quốc, Đăng Khôi mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: đàn ông, mạnh mẽ, phong trần.

Trước khi bước ra trình diễn, mỗi thí sinh còn có phần giới thiệu một điệu nhảy truyền thống của đất nước mình.

Ca sĩ Việt Nam đã lựa chọn múa khèn của người Mông, điệu múa mang theo thanh âm và tình yêu của núi rừng, thể hiện tinh thần lễ hội và sự kết nối đoàn viên của đồng bào vùng cao Việt Nam.

Đăng Khôi trên sân khấu Ngôi sao con đường tơ lụa. (Ảnh: NVCC).

Ở tiết mục biểu diễn chính, anh lên mình bộ trang phục da đậm chất rock, đứng giữa sân khấu rực lửa cùng hai guitarists.

Nam nghệ sĩ kết hợp hai ca khúc thịnh hành tại Việt Nam là “Thiệp hồng sai tên” và “Xem như em chẳng may”, được làm mới hoàn toàn theo phong cách rock để bùng nổ sân khấu đêm thi với chủ đề của công diễn 3 là “Dynamic mind”.

Đây cũng là bản mashup được Đăng Khôi trình diễn tại concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Lý giải về lựa chọn kết hợp hai ca khúc tưởng chừng tách biệt, ca sĩ cho biết anh cảm nhận đây là hai bài hát như sinh ra để dành cho nhau.

Nếu "Thiệp hồng sai tên" là nỗi đau và sự tiếc nuối khi nhìn người mình yêu bước sang hạnh phúc mới, thì "Xem như em chẳng may" lại là sự trưởng thành, chấp nhận và mong người ấy được bình yên.

Anh cho biết qua phần mashup này, anh muốn kể về hành trình trưởng thành của người đàn ông, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ đau lòng, tiếc nuối đến bao dung và biết ơn.

Thử thách lớn nhất với anh ở vòng thi này là làm sao để khác biệt cả về âm nhạc lẫn phong cách biểu diễn so với 2 vòng trước, trong một tiết mục mang năng lượng rất mạnh.

Màn trình diễn của Đăng Khôi được các khán giả trường quay cũng như các thí sinh tham gia chương trình và các giám khảo hưởng ứng nhiệt tình. (Ảnh: NVCC).

Về hình ảnh rock lần này, Đăng Khôi chia sẻ: “Hy vọng khán giả sẽ thấy một Đăng Khôi đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, dám bứt phá, bước ra vòng an toàn của mình và luôn cống hiến hết mình mỗi khi đứng trên sân khấu.

Tôi mong muốn mọi người thấy được sự biến hóa của mình trong mỗi sân khấu của Ngôi sao con đường tơ lụa, từ ballad nhẹ nhàng, tới tự hào dân tộc và bùng cháy”.

Theo ca sĩ, khoảnh khắc khiến anh tận hưởng nhất trong đêm thi là khi toàn bộ ban giám khảo và thí sinh các nước cùng đứng lên, cháy hết mình theo bản rock của mình.

Với anh, đó là bằng chứng cho thấy mọi người đã cảm nhận được trọn vẹn năng lượng và tinh thần mà anh muốn truyền tải.

Cũng trong đêm thi này, Đăng Khôi lần đầu tiên nhận được một Ngôi ngôi sao tỏa sáng từ giám khảo New Zealand, với số điểm tuyệt đối là 15 kèm theo những lời khen ngợi dành cho nghệ sĩ đến từ Việt Nam.

"Đăng Khôi như một ngôi sao nhạc rock thực sự, tôi như đang được xem một concert của anh ấy chứ không phải trong một cuộc thi”, giám khảo bình luận.

Ca sĩ nói đây là một sự động viên, ghi nhận và khích lệ rất lớn đối với bản thân trong thời điểm này.

Đăng Khôi và các thí sinh tại chương trình Ngôi sao con đường tơ lụa. (Ảnh: NVCC).

Trước đó, trong công diễn 2, với chủ đề Văn hóa, Đăng Khôi lựa chọn "Trống cơm", một bài dân ca quen thuộc của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Đăng Khôi cho biết anh lựa chọn ca khúc bởi giai điệu mộc mạc, vui tươi và có tính kết nối. Nam ca sĩ muốn thông qua tiết mục giới thiệu một phần đời sống, lễ hội và âm nhạc dân gian Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Ê-kíp sử dụng nhạc cụ dân gian kết hợp các yếu tố âm nhạc đương đại, thêm phần rap và một đoạn nhạc mới do Đăng Khôi, Hino sáng tác.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn đưa một đoạn quan họ Bắc Ninh vào tiết mục, sử dụng kỹ thuật nảy hạt. Dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2009.

Nhìn lại chặng đường sau hai vòng thi đầu tiên, Đăng Khôi cho biết, thay đổi lớn nhất ở bản thân là đã tiến bộ và thích nghi nhanh chóng với cường độ làm việc cao và áp lực rất lớn, khi thí sinh một tuần phải tự chuẩn bị hai công diễn.

Ngôi sao con đường tơ lụa là cuộc thi âm nhạc quốc tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức.

Trong lần thứ 2 tổ chức, cuộc thi quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam, tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề.

Trích đoạn màn trình diễn của Đăng Khôi tại vòng công diễn 3 của "Ngôi sao con đường tơ lụa". (Video: NVCC).