Đăng Khôi mang bản hit 'Cô bé mùa đông' lên sân khấu ở Trung Quốc

Sau những màn trình diễn bùng nổ tại các vòng trước, Đăng Khôi tiếp tục bước vào công diễn 6 của cuộc thi âm nhạc quốc tế "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa), với chủ đề “Heart flutter” (Rung động).

Trong 5 công diễn vừa qua, Đăng Khôi đã chứng minh sự biến hóa đa dạng khi thử sức với nhiều thể loại âm nhạc từ dân gian, pop, R&B, EDM cho đến rock, rap.

Ca sĩ Đăng Khôi. (Ảnh: NVCC).

Đến với công diễn 6, nam ca sĩ quyết định mang đến bản hit lớn nhất trong sự nghiệp suốt 20 năm qua là mashup "Cô bé mùa đông" và "Thương thương thương, yêu yêu yêu".

Gần hai thập kỷ trôi qua, giai điệu của "Cô bé mùa đông" vẫn đủ sức chạm đến trái tim khán giả.

Để chuẩn bị cho sân khấu này, Đăng Khôi đưa âm nhạc trở về với sự nguyên sơ, mộc mạc và lãng mạn nhất. Anh mong muốn khán giả quốc tế sẽ nhớ tới mình qua những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc, chạm đến sự đồng cảm sâu sắc thay vì chỉ là phô diễn kỹ thuật.

Điểm nhấn cảm xúc của tiết mục nằm ở thông điệp tình yêu mà Đăng Khôi gửi gắm qua câu hát "Thương thương thương, yêu yêu yêu".

Nam ca sĩ lý giải, trong tiếng Việt, chữ "thương" mang một ý nghĩa rất đẹp, không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là sự quan tâm, thấu hiểu, chở che và gắn bó. Việc lặp lại những từ này là cách anh khẳng định một tình cảm sâu đậm, ngày càng lớn dần theo thời gian.

Đăng Khôi chia sẻ nguồn cảm hứng của phần trình diễn này là câu chuyện tình yêu ngoài đời thực của anh và bà xã Thủy Anh.

Mối duyên của cả hai kéo dài hơn hai thập kỷ, bắt đầu từ lúc anh 22 tuổi và vợ mới 20 tuổi. Đến nay, khi đã có với nhau 3 con, bài hát là khát khao được gắn bó mãi mãi, từ những rung động trong trẻo đầu đời cho đến khi nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Khung cảnh gia đình là điểm tựa tinh thần lớn nhất để anh thăng hoa, đồng thời khẳng định chân lý: Tình yêu chân thành là ngôn ngữ chung mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể cảm nhận.

Một số hình ảnh của Đăng Khôi tại công diễn 6 của chương trình "Ngôi sao con đường tơ lụa". (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ thêm về tiết mục, Đăng Khôi bộc bạch: "Ở Việt Nam, đây là hai bản hit mà gần như ai cũng thuộc và hát theo mỗi khi tôi biểu diễn. Tâm trạng lần này trên sân khấu quốc tế rất khác.

Hai bài hát này phản ánh đúng con người thật của tôi: lãng mạn, vui vẻ, hòa đồng và chân thành. Tôi muốn mang âm nhạc của mình để lan tỏa những điều tươi đẹp, tích cực nhất đến khán giả Trung Quốc và khắp thế giới”.

Tiết mục tại công diễn 6 tiếp tục nối dài sứ mệnh dùng âm nhạc để kể câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam của nam ca sĩ.

Hành trình đó đã được anh khắc họa xuyên suốt các vòng thi trước đó. Đến công diễn 6, anh mang trọn vẹn bản sắc âm nhạc Vpop đương đại cùng hình ảnh một người đàn ông Việt Nam tình cảm, chân thành giới thiệu với khán giả toàn cầu.

Với Đăng Khôi, việc xuất hiện tại Ngôi sao con đường tơ lụa không chỉ là cơ hội cống hiến âm nhạc mà còn là dịp lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, hiện đại và sẵn sàng kết nối với bạn bè năm châu.