Đăng Khôi lập kỷ lục tại chương trình 'Ngôi sao con đường tơ lụa' ở Trung Quốc

Tập 4 cũng là Vòng Công diễn 4 của chương trình "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa), diễn ra tại Trung Quốc đã lên sóng với chủ đề đặc biệt: Thử thách sáng tạo lại những ca khúc kinh điển trong 35 năm qua của sân khấu Gala Mừng Xuân.

Đây là chương trình âm nhạc lớn nhất của Trung Quốc, được xem là món ăn tinh thần của hàng trăm triệu gia đình mỗi dịp Tết đến.

Đăng Khôi gây ấn tượng từ trang phục, vũ đạo đến âm nhạc tại Vòng Công diễn 4 của chương trình Ngôi sao con đường tơ lụa (Ảnh: NVCC).

Trong vòng này, Đăng Khôi nhận thử thách với ca khúc “Thật sảng khoái” (tựa gốc: 倍儿爽), ca khúc được biết đến như “bài hát quốc dân” của xứ tỷ dân.

Trên sân khấu, ca sĩ Việt Nam diện bộ suit giao thoa giữa tinh thần cổ điển, các chi tiết thêu hoa, ngôi sao, hành tinh và ánh sáng lấp lánh được đan xen như một bầu trời đầy màu sắc.

Ngay từ khi anh xuất hiện, đông đảo khán giả và MC thể hiện sự thích thú với trang phục lần này. MC chương trình bày tỏ: "Ngày hôm nay Đăng Khôi tỏa sáng giống như những vì sao rực rỡ trên chính bộ trang phục anh ấy đang mặc".

Hình ảnh của nam ca sĩ tại chương trình (Ảnh: NVCC).

Tại đêm thi quan trọng, Đăng Khôi bốc thăm thứ tự biểu diễn thứ 12, tiết mục cuối cùng. Nam ca sĩ thừa nhận anh áp lực khi trước đó là 11 phần trình diễn của 11 thí sinh đều xuất sắc.

Tiết mục của anh mang đến không khí bùng nổ với tiết tấu âm nhạc vui tươi, nhiều năng lượng khiến. Tất cả giám khảo và các thí sinh phấn khích hò reo, đứng lên nhảy theo màn trình diễn.

Phần trình diễn mang về cho Đăng Khôi kết quả ấn tượng nhất so với các thí sinh khác từ đầu chương trình. Anh nhận được 4 nút vàng từ giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi, trở thành thí sinh đầu tiên lập kỷ lục nhận 4 nút vàng - Ngôi sao tỏa sáng, tính đến thời điểm hiện tại.

Đồng thời ca sĩ Việt Nam cũng đạt thêm 2 kỷ lục khác đó là số điểm cao nhất từ ban giám khảo quốc tế là 143 điểm và đạt số tổng điểm cao nhất của cả ban giám khảo quốc tế và khán giả quốc tế là 154,85 điểm.

Chia sẻ về thành tích tại chương trình, Đăng Khôi không giấu được xúc động: "Tôi đang tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế với tư cách là một nghệ sĩ đại diện cho đất nước Việt Nam. Trong chương trình, nhà vô địch mỗi tập sẽ có đặc quyền đó là phát biểu. Đặc biệt, lá quốc kỳ của nước chiến thắng sẽ tung bay trên sân khấu cũng như sóng truyền hình quốc gia của Trung Quốc và các nước khác.

Là người Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này. Hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào!

Tôi tin, đây là cách quảng bá văn hóa Việt Nam một cách trực diện và hiệu quả nhất. Tôi cảm nhận ban giám khảo, các nghệ sĩ và khán giả quốc tế đã dần yêu mến âm nhạc của tôi cũng như văn hóa, con người Việt Nam”.

Ngay buổi sáng sau đêm công diễn, Thủy Anh - bà xã Đăng Khôi chia sẻ nam ca sĩ đã phải đến bệnh viện tại thành phố Nghĩa Ô - nơi ghi hình để thăm khám và điều trị bệnh sau một thời gian dài làm việc quá sức (Ảnh: NVCC).

Để chuẩn bị cho tiết mục, Đăng Khôi cùng ê kíp đã sáng tạo phần hòa âm phối khí mới, âm nhạc mạnh mẽ, hiện đại, bắt tai. Đặc biệt, anh còn sáng tác phần lời Việt chỉ trong vòng 2 ngày và phần khó nhất là phải hát song ngữ Việt - Trung.

Phần vũ đạo cũng là một thử thách không nhỏ khi anh chỉ có chưa đầy 24 giờ để tập luyện cùng biên đạo và hoàn thiện toàn bộ màn trình diễn.

Thực tế, nhảy vốn không phải là thế mạnh của ông bố ba con. “Mọi thứ trong hành trình này diễn ra rất gấp rút và nhiều thử thách, nhưng tôi luôn nỗ lực 300% để vượt qua. Với tâm thế cố gắng không chỉ cho bản thân mình mà còn vì những điều lớn lao hơn, đó là sự tự tôn và niềm tự hào dân tộc khi thi đấu trên sân khấu âm nhạc quốc tế”, ca sĩ giãi bày.

Trích đoạn tiết mục của Đăng Khôi tại Vòng Công diễn 4 "Ngôi sao con đường tơ lụa". (Video: NVCC)