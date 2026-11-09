Đăng Khôi khoe khả năng hát tiếng Nga khiến dàn giám khảo quốc tế 'bấn loạn'

Đến tập 8 với chủ đề "Hát cùng nhau trên Con đường tơ lụa", mỗi nghệ sĩ được ghép đôi với một người bạn đến từ quốc gia khác và thể hiện ca khúc của nhau. Đăng Khôi được lựa chọn ngẫu nhiên cùng Bogdan. Hai nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam - Nga, cùng thực hiện thử thách.

Đăng Khôi hát ca khúc bằng tiếng Nga là Lullaby (Колыбельная). Còn Bogdan hát "bản hit" See tình của Việt Nam. Đây là một thử thách rất khó cho cả hai nghệ sĩ, khi phải vừa sáng tạo, vừa tập hát chỉ trong 5 ngày thực hiện.

Chia sẻ về trải nghiệm thử thách của tập này, Đăng Khôi vừa phải sáng tạo một phiên bản bài hát mới ấn tượng, vừa phải đã phải khổ luyện tiếng Nga ngày đêm vì thử thách càng về sau càng khó. Khó khăn lớn nhất chính là ngôn ngữ và giới hạn về thời gian, bởi tiếng Nga có cách phát âm và ngữ điệu rất khác tiếng Việt, khiến lúc đầu anh khá khó nhớ lời và phát âm cho đúng.

Điều thú vị là các thí sinh nhiều lúc không hiểu hết ngôn ngữ của nhau nên phải dùng cả động tác và biểu cảm để trò chuyện. Chính điều đó khiến mọi người nhanh thân hơn, quá trình tập luyện cũng trở nên vui vẻ hơn. Về phần hòa âm, Đăng Khôi sáng tạo phối lại Lullaby theo phong cách orchestral và cinematic, hiphop và R&B. Theo anh, sự đối lập giữa phần đầu nhẹ nhàng và phần cuối mạnh mẽ giúp thể hiện rõ hơn câu chuyện cảm xúc của bài hát.

"Dù giai điệu gốc của bài hát rất nhẹ nhàng, nhưng tôi quyết tâm Công diễn 8 này sẽ phải tính toán làm sao để có điểm số cao. Vì vậy, tôi đã mang đến một phiên bản Lullaby đầy mạnh mẽ, gai góc, thể hiện cảm xúc trực diện, nam tính và kỹ thuật trong cách hát, bản phối mới mang tính sân khấu quốc tế. Và lần này rất vui khi tôi hát tiếng Nga lại nhận được sự công nhận và lời khen từ chính giám khảo nước Nga, cùng các giám khảo quốc tế khác. Đồng thời, tôi nhận điểm cao trong top đầu, với hai nút Vàng Ngôi sao tỏa sáng".

Ngoài ra, Đăng Khôi cũng dành nhiều lời ngợi khen cho người bạn đồng hành: "Công diễn 8 là một thử thách vô cùng 'khó nhằn', nhưng tôi lại rất thích. Thử thách càng khó, tôi càng muốn chinh phục và thể hiện bản lĩnh của mình. Và quý nhất ở công diễn này là sự kết nối, kết nối âm nhạc, văn hóa và cả con người".

"Tôi và Bogdan có giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua thử thách. Bogdan dạy tôi hát tiếng Nga, tôi dạy Bogdan hát tiếng Việt. Chúng tôi vừa là đối thủ, nhưng lại vừa là thầy giáo của nhau. Thử thách này đã gắn kết chúng tôi thêm thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn và càng trân trọng nhau để có tình bạn, tình nghệ sĩ vượt biên giới và ngôn ngữ", Đăng Khôi cho biết thêm.