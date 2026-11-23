Đăng Khôi chọn ca khúc “Một vòng Việt Nam” để biểu diễn trong đêm chung kết Silk way star 2026. Anh xem đây là món quà dành cho khán giả quốc tế, khán giả Việt Nam và chính bản thân mình. Tiết mục cũng là lời mời chân thành tới mọi người trên khắp thế giới đến du lịch, khám phá đất nước Việt Nam.

Bộ trang phục biểu diễn được thiết kế như một bản đồ văn hóa thu nhỏ của Việt Nam, với sắc vàng làm chủ đạo cùng những mảng đỏ, thêu nổi hình ảnh các địa danh nối nhau theo hành trình từ Bắc vào Nam.

Không chỉ trang phục, sân khấu của tiết mục cũng được dàn dựng đậm màu sắc Việt Nam. Tông đỏ chủ đạo, khung vòng tròn nạm đèn ở vị trí trung tâm cùng những chiếc quạt đỏ, nón lá, hoa sen, thuyền gỗ, đèn lồng và các ô cửa gỗ chạm hoa văn truyền thống tạo nên không gian trình diễn mang dấu ấn văn hóa Việt.

Ở phần cuối tiết mục, màn hình LED vòng tròn lần lượt hiện lời chào bằng các ngôn ngữ tương ứng với 12 quốc gia tham gia chương trình.

Đăng Khôi quảng bá văn hóa Việt trong đêm chung kết Silk way star 2026.

Nói về cảm xúc khi bước vào đêm cuối, Đăng Khôi cho biết anh vừa buồn, vừa vui. Vui vì anh và các nghệ sĩ đã đi đến chặng cuối của một hành trình đầy đam mê, như một hành trình trong mơ; buồn vì hành trình sắp kết thúc và chỉ còn một sân khấu cuối cùng.

“Chúng tôi đã cống hiến và sáng tạo hết mình đến kiệt sức để có những tác phẩm thực sự để đời trên Silk Way Star” anh chia sẻ.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, Đăng Khôi cho biết Silk way star đã giúp anh hoàn thành sứ mệnh và ước mơ của mình: mang âm nhạc đến với khán giả quốc tế, đặc biệt là khán giả Trung Quốc, đồng thời giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa, âm nhạc truyền thống, đất nước và con người Việt Nam.

“Tôi biết ơn hành trình này rất nhiều. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình là góp phần lan tỏa âm nhạc, văn hóa và tinh thần người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Điều tôi nhận được sau mỗi sân khấu là sự công nhận của giám khảo quốc tế, sự yêu thích của các nghệ sĩ cùng tham dự cũng như các khán giả Trung Quốc và quốc tế. Họ hát theo tôi, hòa mình vào âm nhạc của quê hương chúng ta, điều đó làm tôi vô cùng tự hào”, anh nói.

Cuối chương trình, nam ca sĩ cũng tự tay chuẩn bị những món quà đặc sản Việt Nam cùng thiệp viết tay gửi tới ban giám khảo và các nghệ sĩ tham gia.

Đăng Khôi chia sẻ: “Chúng tôi đến từ 12 quốc gia khác nhau, trải qua hơn 2 tháng thi đấu cùng nhau, chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn quốc tế, đó cũng là giá trị mà chương trình mang lại: Con đường tơ lụa đã kết nối âm nhạc và văn hóa của tất cả các quốc gia với nhau.

Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn chân thành từ trái tim mình tới tất cả các khán giả Việt Nam, những người đã và đang dõi theo hành trình này và ủng hộ tôi. Nhờ có sự yêu thương của các khán giả mà tôi có động lực vượt qua chính mình, để lại dấu ấn đẹp về tinh thần của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hành trình này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc của tôi và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên!”.

Thủy Anh - vợ Đăng Khôi, có mặt tại đêm chung kết để cổ vũ cho nam ca sĩ.

Silk way star lần thứ hai quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài qua 10 đêm diễn.

Trong suốt cuộc thi, Đăng Khôi liên tục mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau. Ở tập 1, anh trình diễn sáng tác “Khi con gọi là ba”, đồng thời tặng những chiếc nón lá cho bạn bè quốc tế.

Những tiết mục tiếp theo đưa khán giả đến gần hơn với văn hóa Việt Nam thông qua Trống cơm, quan họ Bắc Ninh, múa khèn của người Mông, Lý ngựa ô và Bèo dạt mây trôi. Bên cạnh đó, Đăng Khôi cũng thử sức với các tiết mục rock, tình ca, thể hiện ca khúc bằng tiếng Trung và tiếng Nga.

Ở tập 3, anh lần đầu nhận Sao Vàng từ giám khảo New Zealand. Tại Công diễn 4 với ca khúc Pơ Soảng, Đăng Khôi giành vị trí quán quân, lập kỷ lục 4 nút vàng cùng điểm số cao nhất chương trình.

Khép lại Silk Way Star 2026, hành trình của Đăng Khôi không chỉ được ghi dấu bằng những kết quả tại cuộc thi mà còn qua cách anh lựa chọn âm nhạc, trang phục và ngôn ngữ để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Sân khấu cuối cùng với “Một vòng Việt Nam” cũng là lời chào của nam ca sĩ với bạn bè quốc tế, đồng thời mở ra kỳ vọng về những hoạt động âm nhạc hướng đến thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Mời quý độc giả xem MV Khi con gọi là ba của Đăng Khôi. Nguồn Vietnamnet