Đăng Khôi kết hợp cải lương, dân ca Nam Bộ tại 'Silk Way Star 2026'

Với chủ đề “The Folk Song - Bài hát dân gian”, công diễn 5 của Silk Way Star 2026 là dịp để Đăng Khôi tiếp tục giới thiệu những giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam thông qua cách thể hiện mới mẻ. Sau khi dẫn đầu công diễn 4 với số điểm cao nhất từ đầu chương trình, nam ca sĩ lựa chọn mashup “Lý ngựa ô” và “Tùy hứng lý ngựa ô” để tạo dấu ấn trên sân khấu quốc tế.

Nếu ở công diễn 2, Đăng Khôi giới thiệu làn điệu dân ca Bắc Bộ qua tiết mục “Trống cơm”, lần này anh mang đến màu sắc dân gian Nam Bộ. Tiết mục kết hợp “Lý ngựa ô” - làn điệu dân ca quen thuộc với ca khúc “Tùy hứng lý ngựa ô” của nhạc sĩ Trần Tiến, tạo sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và đương đại.

Ca sĩ Đăng Khôi biểu diễn "Lý Ngựa Ô" tại Silk Way Star. Ảnh: NVCC

Để làm mới tiết mục, Đăng Khôi kết hợp EDM, rap, hip-hop cùng các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu và chất liệu đờn ca tài tử.

Đáng chú ý, nam ca sĩ còn đưa nghệ thuật cải lương lên sân khấu quốc tế thông qua một câu ca trọn vẹn, thể hiện nỗ lực khám phá những loại hình nghệ thuật khác biệt với dòng nhạc Pop anh theo đuổi.

Chia sẻ về thông điệp của tiết mục, Đăng Khôi cho biết anh mong muốn truyền tải sức sống của âm nhạc truyền thống Việt Nam trong thời đại mới, đồng thời khẳng định khả năng giao thoa với âm nhạc thế giới mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Đăng Khôi kết hợp EDM, rap, hip-hop cùng các nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu và chất liệu đờn ca tài tử trong tiết mục biểu diễn của mình. Ảnh: NVCC

Theo nam ca sĩ, thử thách lớn nhất trong quá trình chuẩn bị là truyền tải chính xác tinh thần văn hóa Việt Nam tới ê-kíp chương trình, vốn hoàn toàn là người Trung Quốc.

Dù trình diễn đầu tiên trong đêm thi, anh cho biết bản thân khá thoải mái và tự hào khi được giới thiệu những nét đẹp âm nhạc dân gian Việt Nam tới khán giả quốc tế.

Thông qua tiết mục, Đăng Khôi kỳ vọng âm nhạc có thể trở thành cầu nối văn hóa, bởi khát vọng về tình yêu và hạnh phúc là những giá trị có khả năng kết nối con người ở nhiều quốc gia, bất kể khác biệt về ngôn ngữ hay bản sắc.

Cuộc thi âm nhạc "Silk Way Star" mùa 2 diễn ra tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là dự án hợp tác truyền hình do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan phối hợp thực hiện. Chương trình theo đuổi thông điệp kết nối các nền văn hóa dọc Con đường Tơ lụa với thế giới đương đại.

Mùa thi năm nay quy tụ 12 gương mặt ca sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam. Các thí sinh sẽ cùng nhau tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề để tìm ra chủ nhân danh hiệu “Silk Way Star”.