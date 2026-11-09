Đăng Khôi hát tiếng Nga tại 'Silk Way Star', nhận hai nút vàng từ giám khảo

Trải qua các đêm thi của Silk Way Star, Đăng Khôi lần lượt giới thiệu nhiều màu sắc âm nhạc Việt Nam đến khán giả quốc tế, từ ca khúc Khi Con Gọi Là Ba, làn điệu Trống Cơm, quan họ Bắc Ninh đến dân ca Nam Bộ Lý Ngựa Ô và Bèo Dạt Mây Trôi. Anh cũng thử sức với rock qua bản mashup Thiệp Hồng Sai Tên và Xem Như Em Chẳng May, hay kết hợp hai ca khúc Cô Bé Mùa Đông và Thương Thương Thương, Yêu Yêu Yêu. Đặc biệt, phần trình diễn Pơ Soảng - Thật Sảng Khoái giúp nam ca sĩ nhận bốn nút vàng và đạt điểm số cao nhất.

Đến tập 8 với chủ đề Hát cùng nhau trên Con đường Tơ lụa, các nghệ sĩ được ghép đôi với thí sinh đến từ quốc gia khác và thử sức với ca khúc của nhau. Đăng Khôi kết hợp cùng Bogdan, đại diện Nga. Theo thử thách, Đăng Khôi phải thể hiện bản hit Lullaby bằng tiếng Nga, còn Bogdan trình diễn See Tình bằng tiếng Việt.

Hai nghệ sĩ phải làm quen với ngôn ngữ mới, đồng thời sáng tạo bản phối và hoàn thiện tiết mục trong khoảng 5 ngày. Đăng Khôi cho biết anh dành phần lớn thời gian để học phát âm, ghi nhớ lời và tìm cách truyền tải cảm xúc của ca khúc. Khó khăn lớn nhất là tiếng Nga có cách phát âm và ngữ điệu khác biệt so với tiếng Việt, trong khi thời gian chuẩn bị khá hạn chế.

Về âm nhạc, nam ca sĩ lựa chọn phối lại Lullaby theo phong cách orchestral, cinematic kết hợp hip-hop R&B. Tiết mục mở đầu bằng lớp hợp xướng mang màu sắc opera, tạo không khí huyền ảo, sau đó các lớp âm thanh dần được đẩy lên, dẫn đến cao trào mạnh mẽ. Theo anh, sự đối lập giữa phần đầu nhẹ nhàng và phần cuối mạnh mẽ giúp thể hiện rõ hơn câu chuyện cảm xúc của bài hát.

“Dù giai điệu gốc của bài hát rất nhẹ nhàng, nhưng Khôi quyết tâm Công diễn 8 này mình sẽ phải tính toán làm sao để có điểm số cao, vì vậy Khôi đã mang đến một phiên bản Lullaby đầy mạnh mẽ, gai góc, thể hiện cảm xúc trực diện, nam tính và kỹ thuật trong cách hát” - Đăng Khôi chia sẻ.

Phần thể hiện giúp Đăng Khôi nhận hai nút vàng từ giám khảo, trong đó có sự ghi nhận của giám khảo đến từ Nga, đồng thời đạt vị trí trong nhóm dẫn đầu. Bên cạnh thử thách âm nhạc, màn kết hợp còn mang đến cho hai nghệ sĩ cơ hội tìm hiểu văn hóa của nhau.

Đăng Khôi kể Bogdan từng tặng anh một túi đồ ăn vặt của Nga sau khi biết sở thích của nam ca sĩ. Cả hai cũng cùng khám phá Trung tâm thương mại Nghĩa Ô, nơi Đăng Khôi chọn một chiếc cài áo làm quà cho Bogdan. Đặc biệt, Bogdan còn tự tay trang trí chiếc áo vest mà Đăng Khôi mặc trên sân khấu.

Trước đó, tại Công diễn 4, Đăng Khôi từng giành giải Nhất với ca khúc tiếng Trung. Tiếp tục thử sức bằng một ngôn ngữ khác ở Công diễn 8, anh cho rằng điều đáng nhớ nhất sau hành trình tại Silk Way Star là cơ hội kết nối với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc.