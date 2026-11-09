Đăng Khôi hát tiếng Nga, nhận 2 nút vàng tại cuộc thi 'Ngôi sao con đường tơ lụa'

Vòng công diễn 8 của chương trình "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa) vừa lên sóng với chủ đề "Hát cùng nhau trên Con đường tơ lụa". Trong tập này, mỗi nghệ sĩ được ghép đôi với một người bạn đến từ quốc gia khác và thể hiện ca khúc của nhau.

Đăng Khôi được lựa chọn ngẫu nhiên cùng nghệ sĩ người Nga là Bogdan. Cả hai cùng thực hiện thử thách là Đăng Khôi hát một bài hát nổi tiếng bằng tiếng Nga là "Lullaby" (Колыбельная), còn Bogdan hát một bài hát nổi tiếng của Việt Nam - "See tình" bằng tiếng Việt.

Đây được đánh giá là một thử thách khó, khi cả hai nghệ sĩ phải vừa sáng tạo cải biên bài hát mới và hát bài hát bằng tiếng nước khác trong 5 ngày thực hiện.

Đăng Khôi trong Vòng công diễn 8 của chương trình "Ngôi sao con đường tơ lụa". (Ảnh: NVCC).

Với phần trình diễn hát bài hát "Lullaby" bằng tiếng Nga, Đăng Khôi nhận được 2 nút vàng ngôi sao tỏa sáng từ giám khảo và sự yêu thích của khán giả xuất sắc đạt vị trí trong nhóm top đầu.

Chia sẻ về thử thách của tập này, Đăng Khôi cho biết, anh chỉ có vài ngày để tập nói tiếng Nga và hát tiếng Nga. Ca sĩ không chỉ học cách phát âm mà còn phải tìm hiểu cách truyền tải cảm xúc và tinh thần của ca khúc.

Không những vậy, anh còn vừa phải sáng tạo một phiên bản bài hát mới ấn tượng, vừa phải học phát âm, học nhớ lời bài hát bằng tiếng Nga. Đây cũng là thử thách lớn nhất của anh trong vòng thi này.

Về phần hòa âm, Đăng Khôi sáng tạo phối lại "Lullaby" theo phong cách Orchestral và Cinematic, hiphop R&B.

Tiết mục mở đầu bằng một lớp hợp xướng vocal opera ma mị mơ hồ, huyền ảo như lời ru vang lên từ rất xa, rồi mở rộng dần từng lớp âm thanh và đẩy cao trào lớn dần. Theo anh, sự đối lập giữa phần đầu nhẹ nhàng và phần cuối mạnh mẽ giúp thể hiện rõ hơn câu chuyện cảm xúc của bài hát.

"Dù giai điệu gốc của bài hát rất nhẹ nhàng, nhưng tôi quyết tâm giành điểm số cao trong vòng thi này. Vì vậy, tôi đã mang đến một phiên bản Lullaby đầy mạnh mẽ, gai góc, thể hiện cảm xúc trực diện, nam tính và kỹ thuật trong cách hát, bản phối mới mang tính sân khấu quốc tế.

May mắn, những tính toán của tôi mang lại thành tích tốt khi nhận được lời khen từ chính giám khảo nước Nga cùng các giám khảo quốc tế khác, đồng thời nhận điểm cao trong top đầu với 2 nút vàng ngôi sao tỏa sáng ," anh chia sẻ.

Các nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau.

Ngoài sân khấu, hành trình đồng hành cùng thí sinh Bogdan để lại cho Đăng Khôi nhiều kỷ niệm.

Anh kể Bogdan từng tặng anh một túi đồ ăn vặt của Nga, món quà đơn giản nhưng giúp hai người chia sẻ một chút văn hóa và cuộc sống của đất nước mình.

Cả hai cũng cùng nhau đi khám phá Trung tâm thương mại Nghĩa Ô. Tại đây, Đăng Khôi chọn một chiếc cài áo lấp lánh để tặng Bogdan vì thấy hợp với phong cách của bạn và có thể dùng khi biểu diễn. Bên cạnh đó, Bogdan còn tự tay trang trí áo vest của Đăng Khôi mặc trong buổi trình diễn.

"Công diễn 8 là một thử thách khó, nhưng thử thách càng khó, tôi càng muốn chinh phục và thể hiện bản lĩnh của mình.

Điều tôi trân quý trong vòng thi này là sự kết nối, kết nối âm nhạc, văn hóa và con người. Đất nước Việt Nam và Nga là những người bạn thân, lần này tôi và Bogdan có giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua thử thách.

Bogdan dạy tôi hát Tiếng Nga, tôi dạy Bogdan hát Tiếng Việt. Chúng tôi vừa là đối thủ nhưng vừa là người hướng dẫn của nhau. Thử thách này gắn kết chúng tôi thêm thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn.

Dù chúng tôi hát hai bài hát khác nhau và bằng hai ngôn ngữ khác nhau, chúng tôi vẫn có thể hiểu và cảm nhận được tình cảm của nhau thông qua âm nhạc. Tình bạn, tình nghệ sĩ vượt biên giới và ngôn ngữ là điều tôi trân trọng khi tham gia cuộc thi này", nam ca sĩ tâm sự.

Ngôi sao con đường tơ lụa lần thứ 2 là cuộc thi âm nhạc quốc tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam, tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề.