Đăng Khôi 'gây sốt' trên sân khấu xứ tỷ dân, nhận 'cơn mưa lời khen' từ giám khảo quốc tế

Lần đầu nghe Liên minh mặt trận thất tình, Đăng Khôi nhận ra, đây là ca khúc nổi tiếng khắp châu Á và cũng quen thuộc với khán giả Việt Nam. Theo anh, điều thú vị là bài hát nói về thất tình nhưng không khiến người nghe buồn hay bi lụy, mà kể chuyện bằng giọng hài hước. Khi nhận tin được song ca cùng Cao Hãn Vũ, anh cho biết rất bất ngờ vì đã biết đến nam nghệ sĩ qua chương trình Call me by fire (Anh trai vượt ngàn chông gai) mùa 1, bản Trung.

“Đây là một sự trùng hợp thú vị khi tôi và Cao Hãn Vũ cùng là một Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 của Trung Quốc và Việt Nam. Tôi cảm nhận, Cao Hãn Vũ cũng giống như mình, hài hước, vui tính và nhiều năng lượng. Tiết mục này sẽ gây thương nhớ cho nhiều thế hệ khán giả đã yêu thích bài hát này và sẽ là món quà gửi tặng các khán giả của hai nước Việt Nam - Trung Quốc”, anh chia sẻ.

Trong Công diễn này, Đăng Khôi xuất sắc nhận được Nút Vàng "Ngôi sao tỏa sáng" từ giám khảo của Serbia. Vị giám khảo đã đội chiếc nón lá mà Đăng Khôi gửi tặng và đã dành những lời khen ngợi cho Đăng Khôi về sự ấm áp mà anh mang tới chương trình. Cao Hãn Vũ cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho Đăng Khôi: “Ngày đầu tiên tôi đến đây, nói thật là tôi rất bối rối và lo lắng. Nhưng anh Khôi vừa xuất hiện đã vô cùng nhiệt tình với tôi. Vừa nói, vừa dùng cử chỉ để diễn đạt, còn đưa ảnh cho tôi xem nữa. Vậy mà tôi lại hiểu được những gì anh ấy nói. Chẳng hề khách sáo hay xa lạ chút nào".

Để chuẩn bị cho tiết mục, Đăng Khôi dành rất nhiều tâm huyết cho phần hoà âm, lên ý tưởng từ sân khấu cho đến thông điệp câu chuyện của bài hát. Một thử thách nữa đặt ra cho Đăng Khôi, đó là anh chỉ có chưa đầy 24 giờ để học vũ đạo khá phức tạp của bài hát và chỉ có thời gian rất ít ỏi để ghép tổng duyệt cùng bạn diễn Cao Hãn Vũ.

Đăng Khôi cho biết, anh hướng đến khán giả trẻ Trung Quốc, vì đây là một phiên bản rất trẻ trung và hợp xu hướng. Bên cạnh lớp nghĩa về thất tình, Đăng Khôi muốn khai thác thêm một góc nhìn khác của ca khúc là tình bạn. Theo anh, khi một mối tình kết thúc, mình vẫn có những người bạn bên cạnh để chia sẻ, cùng vượt qua nỗi buồn và bước tiếp nhẹ nhàng nhất. “Cuộc sống luôn cần những người bạn tốt”, anh nhấn mạnh.