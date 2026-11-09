Đăng Khoa, Minh Hoàng sẵn sàng cùng U23 Việt Nam 'nghênh chiến' U23 Thái Lan

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10/11 được xem là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan, không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, màn so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á còn thu hút sự quan tâm bởi tính cạnh tranh và duyên nợ trong những lần đối đầu trước đây.

U23 Việt Nam có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Đây là điểm tựa quan trọng để thầy trò ban huấn luyện tự tin triển khai lối chơi, đồng thời hướng đến một kết quả tích cực. Dù vậy, đối đầu với U23 Thái Lan chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Đội bóng xứ chùa Vàng thường xuyên sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng phối hợp linh hoạt và lối chơi giàu tốc độ.

Điểm đáng chú ý của U23 Việt Nam là sự hiện diện của một số cầu thủ từng có cơ hội thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong đó, Ngô Đăng Khoa và Willians Minh Hoàng là những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý, góp phần tăng chiều sâu cho đội hình.

Kinh nghiệm từng được làm việc, thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ này có thêm sự tự tin khi bước vào những trận đấu đòi hỏi áp lực và tính cạnh tranh cao. Đây cũng là cơ sở để U23 Việt Nam kỳ vọng tạo ra sự khác biệt trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Ở vị trí thủ môn, Văn Bình là gương mặt đáng chú ý nhờ kinh nghiệm thi đấu trong màu áo SLNA. Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, phản xạ và bản lĩnh thi đấu của thủ thành này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự chắc chắn cho U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, Văn Thuận, Bá Đạt, Gia Bảo, long Vũ... cũng là nhân tố được kỳ vọng mang đến sự năng động và khả năng cạnh tranh ở tuyến giữa. Sự kết hợp giữa những cầu thủ có kinh nghiệm và các gương mặt trẻ sẽ quyết định đáng kể đến sức mạnh của đội chủ nhà.

Tân binh U23 Cao Hoàng Minh (HAGL) vừa được HLV Đinh Hồng Vinh bổ sung thay thế cầu thủ chấn thương trước đó.

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tuy nhiên, trước một U23 Thái Lan giàu khát vọng và không thiếu những cầu thủ chất lượng, thầy trò ban huấn luyện cần duy trì sự tập trung, tổ chức lối chơi hợp lý và tận dụng tốt các cơ hội. Đây sẽ là phép thử quan trọng cho bản lĩnh cũng như khả năng cạnh tranh của U23 Việt Nam.