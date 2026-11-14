Đang kéo lưới, ngư dân bắt gặp cảnh tượng nổi da gà dưới ao

Nam ngư dân và người bạn của anh ta đã phải vật lộn để kéo con trăn khổng lồ ra khỏi nước sau khi nó bị mắc kẹt trong lưới đánh cá.

Cảnh tượng này đã được quay lại tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan.

Có thể nghe thấy tiếng la hét của những người phụ nữ đang quay clip và tận mắt chứng kiến cảnh tượng con trăn khổng lồ được kéo ra khỏi nước.

Con trăn khổng lồ được phát hiện trong lưới đánh cá. Ảnh cắt từ clip/Thairath

Con trăn dài hơn 4 mét được nhìn thấy cuộn tròn trong lưới đánh cá. Nó đã nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng không được.

Hơn 50 người dân đã tập trung lại để xem khi một người bắt rắn giúp giải thoát con vật ra khỏi lưới trước khi cho vào bao. Con trăn sau đó đã được thả về tự nhiên.

Trăn gấm được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí trong các thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Đây là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.