Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

* Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Dự Lễ dâng hương có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng vũ trang và cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dâng hương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dâng hương.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dâng hương.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gần 13 nghìn người con ưu tú của Thái Nguyên đã anh dũng hy sinh, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương.

Mỗi nén hương thơm thể hiện lòng tri ân sâu sắc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp của các thế hệ cha anh.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, bất khuất, anh hùng; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, nâng cao đời sống nhân dân, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đoàn đại biểu của tỉnh đến dâng hương tại Đền thờ Đội Cấn – người chỉ huy cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước tinh thần bất khuất, khí phách kiên trung của những người đi trước đã làm rạng danh vùng đất và con người Thái Nguyên.

Tiếp đó, các đoàn công tác của tỉnh đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại những di tích lịch sử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

* Đoàn do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm Trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chỉnh hoa trước khi làm Lễ dâng hoa, dâng hương.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình và đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thỉnh chuông.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình dâng hương.

Trước anh linh các liệt sĩ, Đoàn đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, giữ gìn tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trong công tác và đời sống; chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm, xã Phú Lương.

Đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm.

Trong không khí trang nghiêm, kính cẩn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Lương cùng các thành viên trong Đoàn đã dâng hoa, thắp hương tri ân công đức các bậc tiền nhân, danh tướng Dương Tự Minh cùng các anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng và những người có công với quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Lương dâng hương tri ân công đức các bậc tiền nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Lương dâng hương tri ân công đức các bậc tiền nhân, danh tướng Dương Tự Minh cùng các anh hùng, liệt sĩ.

Lễ dâng hương là dịp ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của tỉnh Thái Nguyên qua 195 năm hình thành và phát triển. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, hạnh phúc trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

* Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đến dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế, phường Vạn Xuân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên thành kính dâng hương tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế, phường Vạn Xuân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế – người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của nhà Lương, thành lập Nhà nước Vạn Xuân năm 544, mở đầu thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự chủ của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dâng hương tưởng niệm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế.

Đoàn nguyện phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển; cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh dâng hương Đức Hoàng đế Lý Nam Đế.

Đền thờ Lý Nam Đế, còn gọi là Đền Mục, là di tích có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Thời gian qua, tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm bảo tồn, tu bổ, tôn tạo Di tích, từng bước phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân.

* Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn, xã Phủ Thông và Khu di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu, xã Cẩm Giàng.

Tham gia Đoàn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu đã dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Kạn.

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu, xã Cẩm Giàng, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên thỉnh chuông tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Nà Tu.

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