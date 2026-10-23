Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm thành phố Đà Nẵng

Các đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: T.CÔNG

Hoạt động diễn ra nhân Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Dự lễ viếng có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố; đại diện các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo, ban chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn cùng các đại biểu dâng hương. Ảnh: T.CÔNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: T.CÔNG

Lễ viếng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời khẳng định trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.