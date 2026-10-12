Đại biểu tham dự lễ dâng hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Thị Nương.

Dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh...

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh điểm lại bối cảnh lịch sử, thân thế và sự nghiệp cách mạng của nữ Anh hùng Mai Thị Nương (bí danh Hồng Hạnh).

Sinh năm 1938 và hy sinh ở tuổi đôi mươi, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương là biểu tượng sáng ngời về lòng trung dũng, ý chí quật cường và sự trung kiên với Đảng, với cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trước anh linh của nữ Liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Thị Nương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Giồng Riềng nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân quyết tâm xây dựng quê hương Giồng Riềng ngày càng giàu đẹp, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, “phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, luôn xứng danh là quê hương Anh hùng của các anh hùng liệt sĩ, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của nữ Anh hùng Mai Thị Nương.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Thị Nương.

Chủ tịch UBND xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh nhấn mạnh, Đảng bộ luôn đoàn kết nhất trí, nêu cao ý thức “tự lực, tự cường”; năng động, sáng tạo; kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8%/năm; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công luôn được thực hiện kịp thời. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 80 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,02%, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn.