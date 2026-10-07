Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá

Tiết mục múa rồng tại lễ dâng hương.

Tiết mục trống mở màn lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các xã, phường, lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo cùng đông đảo Nhân dân khắp nơi về tham dự lễ hội.

Ông Đặng Công Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực đọc chúc văn tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, sơ lược cuộc đời, thân thế và quá trình hoạt động chống giặc ngoại xâm của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Nguyễn Trung Trực hy sinh năm 1868 khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, khí phách và tinh thần bất khuất của người Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Nam Bộ và An Giang.

Theo đồng chí Lê Văn Phước, Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là dịp tưởng niệm, tri ân và ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, An Giang là vùng đất gắn với những năm tháng chiến đấu và sự hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Những năm qua, tỉnh quan tâm gìn giữ, trùng tu, tôn tạo các di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông; đồng thời tổ chức lễ hội ngày càng trang trọng, thiết thực.

Trước anh linh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

Các đại biểu dâng hương tại tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Đoàn rước linh vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực về an vị tại Đình thần Nguyễn Trung Trực để Nhân dân dâng hương, chiêm bái.