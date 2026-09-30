Dâng hương tưởng niệm 726 năm Ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc (phường Nam Định).

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định (cũ). Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh ra tại hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường. Cuộc đời và sự nghiệp của ông tiêu biểu cho truyền thống kiên cường, bất khuất, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Đại Việt trước mọi kẻ thù xâm lược; là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, vì đại nghĩa dân tộc; làm rạng rỡ Vương Triều Trần với 3 lần đại thắng quân Nguyên - Mông xâm lược, ở thế kỷ XIII.

Chiến thắng vĩ đại của quân và dân nhà Trần ở thế kỷ XIII là bản anh hùng ca bất tận, mãi mãi sáng ngời trong trang sử vàng truyền thống chống xâm lăng của dân tộc Việt Nam. Ông được ban tước hiệu Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương. Suốt một đời phò Vua giúp nước, ông dốc sức xây dựng Đại Việt thành quốc gia thái bình thịnh trị. Chính sách trọng nông, lấy dân làm gốc không chỉ giúp nhà Trần chiến thắng những kẻ thù mạnh nhất mà còn góp phần đưa triều đại nhà Trần trở thành một trong những triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Đội tế nam thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn đối với Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các bậc tiền nhân.

Tại lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và du khách thập phương đã thắp nén tâm nhang với lòng thành kính bày tỏ lòng biết ơn đối với Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng các bậc tiền nhân. Trước anh linh của Người, nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống của cha ông, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền dân tộc.