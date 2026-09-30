Dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng

Đoàn đại biểudâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh cùng cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương tưởng niệm nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã góp phần xây dựng, vun đắp truyền thống của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng.

Các đại biểu dành sự tri ân sâu sắc đối với nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, một trí thức lớn, nhà chí sĩ yêu nước, nhà hoạt động chính trị, văn hóa và báo chí tiêu biểu. Ông đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tên tuổi, khí tiết và những giá trị ông để lại trong hoạt động báo chí góp phần làm phong phú di sản của báo chí cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo dâng hương tưởng niệm nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ nhà báo cách mạng.

Lễ dâng hương diễn ra trước Hội thảo khoa học và Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, được tổ chức tại Thái Nguyên, nơi gắn với một dấu mốc quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Năm 1949, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, cơ sở đào tạo cán bộ báo chí đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam, được tổ chức tại đây và mang tên nhà báo Huỳnh Thúc Kháng.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các đại biểu.

Hoạt động dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng là dịp tưởng nhớ, tri ân những người đi trước, góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở đội ngũ những người làm báo hôm nay về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.