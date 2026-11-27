Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của hai tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt nền móng cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nằm dưới chân núi Hồng, lán Nà Nưa là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Tại đây, Người đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử như Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, Lệnh khởi nghĩa và chỉ đạo thành lập Khu giải phóng.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh nghe giới thiệu về đình Tân Trào.

Tiếp đó, đoàn công tác đã dâng hương tại đình Tân Trào - nơi diễn ra Quốc dân Đại hội Tân Trào (ngày 16 và 17/8/1945). Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh; quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương dâng lẵng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Đoàn cũng đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng. Công trình Tượng đài Bác Hồ (khánh thành năm 2025) không chỉ là biểu tượng tri ân công lao trời biển của Người mà còn là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh thành kính tri ân các nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước gắn liền với thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, đoàn thành kính tri ân các nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước gắn liền với thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp như Trường Chinh, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp...

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi cùng đoàn học sinh Trường THPT Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đang thực hiện chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, lãnh đạo hai tỉnh nguyện tiếp tục học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng Phú Thọ và Tuyên Quang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.