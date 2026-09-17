Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp rồi đến tuổi nghỉ hưu: Khoản tiền hàng tháng có bị dừng ngay?

Một tình huống được nhiều người lao động quan tâm là đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong nhiều tháng, nhưng trong thời gian nhận trợ cấp lại đến tuổi nghỉ hưu và đáp ứng đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Khi đó, người lao động có bị dừng trợ cấp thất nghiệp ngay hay vẫn được nhận cho đến hết thời gian đã được giải quyết?

Khi nào trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt?

Luật Việc làm số 74/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã bổ sung, điều chỉnh nhiều quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng khi hưởng lương hưu hằng tháng được quy định tại Điều 41.

Điểm đáng chú ý là cần phân biệt hai thời điểm: đủ điều kiện hưởng lương hưu và bắt đầu hưởng lương hưu.

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi người lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp chuyển sang hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp được chấm dứt từ thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Như vậy, không phải cứ đến tuổi nghỉ hưu là người lao động lập tức bị dừng trợ cấp thất nghiệp trong mọi trường hợp. Thời điểm thực tế cần căn cứ vào thời điểm hưởng lương hưu được xác định theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đủ tuổi nghỉ hưu có đồng nghĩa lập tức nhận lương hưu?

Đây là điểm người lao động cần đặc biệt lưu ý.

Việc đủ tuổi nghỉ hưu chưa phải là điều kiện duy nhất để được hưởng lương hưu. Người lao động còn phải đáp ứng yêu cầu về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và các điều kiện khác theo quy định tương ứng.

Đồng thời, thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu được xác định theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn.

Trong trường hợp người lao động nghỉ việc và đã đáp ứng điều kiện về tuổi cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu được xác định theo quy định pháp luật, thay vì đơn thuần tính từ ngày người lao động nộp hồ sơ.

Do đó, với người đang nhận trợ cấp thất nghiệp, việc xác định chính xác ngày bắt đầu hưởng lương hưu có ý nghĩa quan trọng để xác định thời điểm dừng trợ cấp thất nghiệp.

Có được nhận cả trợ cấp thất nghiệp và lương hưu?

Về nguyên tắc, người lao động không được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian đã chuyển sang hưởng lương hưu hằng tháng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải thích rằng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng khi hưởng lương hưu; thời điểm chấm dứt được tính từ thời điểm hưởng lương hưu.

Điều này cũng phù hợp với quy định mới của Luật Việc làm năm 2025. Luật đồng thời quy định ngay từ khâu xét điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp rằng người lao động nghỉ việc khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu thuộc trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, chính sách được thiết kế để tránh việc một người cùng lúc nhận hai khoản trợ cấp có tính chất thay thế thu nhập trong cùng một khoảng thời gian.

Ví dụ người lao động nhận trợ cấp đến tháng 12 nhưng nghỉ hưu từ tháng 9

Giả sử một người lao động được giải quyết hưởng 6 tháng trợ cấp thất nghiệp, từ tháng 7 đến hết tháng 12/2026.

Người này đã nhận trợ cấp trong tháng 7 và tháng 8. Sang tháng 9, người lao động đến thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu theo quy định.

Trong trường hợp này, người lao động không tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp cho những tháng sau thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Nói cách khác, việc đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng không có nghĩa khoản trợ cấp này sẽ được chi trả trọn vẹn 6 tháng nếu trong thời gian đó phát sinh căn cứ chấm dứt hưởng.

Mốc quan trọng là thời điểm người lao động chính thức hưởng lương hưu, không phải đơn thuần là ngày người lao động nhận thấy mình đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Người lao động cần lưu ý gì?

Trước khi làm thủ tục, người lao động nên kiểm tra đồng thời ba thông tin: tuổi nghỉ hưu, tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm dự kiến bắt đầu hưởng lương hưu.

Đặc biệt, với người đang nhận trợ cấp thất nghiệp, nếu đã phát sinh điều kiện chuyển sang hưởng lương hưu, cần chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để xác định thời điểm hưởng chính xác và thực hiện thủ tục theo quy định.

Luật Việc làm năm 2025 cũng quy định nhiều trường hợp khác làm chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, chẳng hạn người lao động có việc làm thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia Công an nhân dân, đi học có thời hạn trên 12 tháng, ra nước ngoài định cư, hoặc hưởng lương hưu hằng tháng.

Vì vậy, người lao động không nên chỉ căn cứ vào thời gian trợ cấp thất nghiệp đã được phê duyệt mà cần theo dõi những thay đổi về tình trạng việc làm và điều kiện hưởng các chế độ bảo hiểm.

Tóm lại, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu sau đó bắt đầu hưởng lương hưu thì trợ cấp thất nghiệp sẽ chấm dứt từ thời điểm hưởng lương hưu. Hai chế độ không được tiếp tục chi trả đồng thời cho cùng khoảng thời gian.