Các đại biểu dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên thuộc xã Vị Xuyên, được khởi công xây dựng năm 1990, hoàn thành năm 1991, có diện tích 11,4 ha, là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ và 12 phần mộ tập thể. Phần lớn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đặc biệt là tại mặt trận Vị Xuyên giai đoạn 1984 - 1989. Nghĩa trang là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; đồng thời giáo dục thế hệ thanh thiếu nhi hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.