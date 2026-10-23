Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ 'Đoàn tàu không số' tại Bến Vàm Lũng

Tham dự lễ dâng hương có Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) và các đồng chí lãnh đạo Xã Phan Ngọc Hiển cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Văn Út, Phó Chủ tịch HĐND Xã Phan Ngọc Hiển và Đại tá Bùi Quang Phẩm, Chính uỷ Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân), dâng tràng hoa tưởng niệm.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí nghiêm trang, các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Xã Phan Ngọc Hiển và Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) thành kính dâng hương tại tượng đài Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển - Bến Vàm Lũng.

Cách đây 65 năm, vào ngày 23/10/1961, Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) được thành lập, đánh dấu sự ra đời của tuyến vận tải quân sự chiến lược trên biển - Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Bằng lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần mưu trí, sáng tạo và sự hy sinh thầm lặng, các cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, nguy hiểm để vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 175 và lực lượng dân quân tự vệ Xã Phan Ngọc Hiển dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 175 cùng Đảng bộ, quân và dân Xã Phan Ngọc Hiển quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.