Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ 'Đoàn tàu không số' tại Bến Vàm Lũng
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), sáng 23/10, Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) và Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển - Bến Vàm Lũng.
Tham dự lễ dâng hương có Đại tá Bùi Quang Phẩm, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn 175 (Vùng 5 Hải quân) và các đồng chí lãnh đạo Xã Phan Ngọc Hiển cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.
Trong không khí nghiêm trang, các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Cách đây 65 năm, vào ngày 23/10/1961, Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) được thành lập, đánh dấu sự ra đời của tuyến vận tải quân sự chiến lược trên biển - Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Bằng lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần mưu trí, sáng tạo và sự hy sinh thầm lặng, các cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, nguy hiểm để vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 175 cùng Đảng bộ, quân và dân Xã Phan Ngọc Hiển quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.
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