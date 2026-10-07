Dâng hương kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Trống hội tại lễ dâng hương kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và địa phương, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Đúng 7 giờ, chương trình lễ dâng hương bắt đầu với các tiết mục hát múa, trống hội ca ngợi công đức của AHDT Nguyễn Trung Trực - người con ưu tú của Nam Bộ, người đã để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, bất khuất trước quân xâm lược.

AHDT Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838 tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh). Tên thật của Ông là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Quản Lịch, Quản Chơn.

Với lòng yêu nước nồng nàn, người thanh niên dân chài Nguyễn Trung Trực tham gia lực lượng nghĩa quân của Trương Định hoạt động ở vùng Gò Công. Năm 1861, khi mới 23 tuổi, Ông trở thành thủ lĩnh nghĩa quân và lập nhiều chiến công vang dội, trong đó có chiến công đốt cháy, làm chìm tàu Espérance của quân Pháp trên sông Nhật Tảo.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đọc diễn văn buổi lễ

Ngày 16.6.1868, AHDT Nguyễn Trung Trực tổ chức đánh úp, chiếm đồn Kiên Giang và làm chủ đồn trong một tuần lễ, tiêu diệt quân địch và tên Chủ tỉnh. Chiến thắng vang dội khiến quân Pháp bàng hoàng.

Sau đó, quân Pháp tập trung lực lượng từ Vĩnh Long kéo về chiếm lại đồn, trấn áp nghĩa quân. Trước tương quan lực lượng chênh lệch, AHDT Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân rút về Hòn Chông rồi ra Phú Quốc. Quân Pháp tiếp tục đưa quân ra Phú Quốc, khống chế, khủng bố nhân dân trên đảo nhằm tiêu diệt lực lượng nghĩa quân. Trong trận chiến cuối cùng, AHDT Nguyễn Trung Trực bị giặc bắt.

Dù bị quân Pháp dụ dỗ, mua chuộc, ông vẫn giữ vững khí tiết, khẳng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”. Câu nói trở thành biểu tượng bất hủ cho ý chí quật cường, tinh thần yêu nước và quyết tâm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu dâng hương kỷ niệm 158 năm ngày AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh

Trước đó, tối 6.10, tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nguyễn Trung Trực - dấu son bất tử”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Chương trình gồm 3 chương: “Dấu son bất tử”, “Hào khí An Giang” và “Khát vọng vươn mình”, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như ca, múa, cải lương, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Nhiều tiết mục để lại ấn tượng như ca múa “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”, đơn ca cổ “Những vì sao đất biển”, trích đoạn “Nguyễn Trung Trực - Cảnh pháp trường”, song ca cổ “An Giang - Tình sông nghĩa biển”...

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần tái hiện hình tượng AHDT Nguyễn Trung Trực, tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của nghĩa quân chống thực dân Pháp; đồng thời giới thiệu hình ảnh quê hương An Giang trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đông đảo người dân, du khách tham gia dâng hương kỷ niệm 158 năm ngày (AHDT) Nguyễn Trung Trực hy sinh

Mỗi dịp lễ hội là thời khắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của AHDT Nguyễn Trung Trực - người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong các tầng lớp Nhân dân; qua đó góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, để “quê hương mãi quốc thái, dân an, cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.