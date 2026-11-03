Dâng hương kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Các đại biểu dự lễ dâng hương

Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số xã trong tỉnh; đoàn đại biểu các phường: Tương Mai, Định Công (thành phố Hà Nội).

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương xứ Lạng.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn nỗ lực đổi mới, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục được chú trọng; việc ứng dụng khoa học, công nghệ từng bước được đẩy mạnh; công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ

Trước anh linh đồng chí Hoàng Văn Thụ, các đại biểu nguyện tiếp tục học tập, noi theo tấm gương kiên trung, bất khuất, lòng yêu nước và tinh thần tận tụy cống hiến cho cách mạng của đồng chí; tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.