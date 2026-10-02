Dâng hương kỷ niệm 106 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu.

Đồng chí Tố Hữu tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, sinh ngày 4-10-1920 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than dưới ách áp bức của chế độ thực dân phong kiến, đồng chí sớm hun đúc lòng yêu nước, căm thù giặc.

Năm 1937, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1938, được cử vào Thành ủy Huế, phụ trách công tác tuyên truyền - thanh vận. Đồng chí lần lượt giữ nhiều vị trí quan trọng, như Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, tham gia Ban lãnh đạo Chiến khu Quang Trung. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí làm Phó Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí Tố Hữu được Trung ương điều động lên Việt Bắc, sống và làm việc tại các xã: Tân Trào, Kiên Đài, Kim Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang, đảm trách nhiều vị trí quan trọng như Trưởng Tiểu ban Văn nghệ Trung ương, Giám đốc Nha Thông tin thuộc Phủ Thủ tướng. Cuối năm 1954, đồng chí được phân công làm Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Lam Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu.

Những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc, đồng chí Tố Hữu đã hòa cùng công cuộc kháng chiến của dân tộc, truyền đạt các nghị quyết của Trung ương, động viên đội ngũ cán bộ tuyên huấn và văn nghệ sĩ sẵn sàng xông pha nơi chiến trường, với niềm tin vào thắng lợi.

Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị; lần lượt giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Khoa học - Giáo dục Trung ương, Giám đốc Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với 82 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Tố Hữu là nhà cách mạng, nhà tư tưởng - văn hóa xuất sắc của Đảng và Nhà nước; là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà thơ lớn của nền văn học cách mạng Việt Nam, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ và xây dựng Đảng.

Các thành viên đoàn công tác nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Tố Hữu.

Tại lễ dâng hương, Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tố Hữu và các vị tiền bối cách mạng đã suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Tố Hữu và các vị tiền bối cách mạng, các thành viên trong đoàn nguyện vững niềm tin theo Đảng, tiếp tục học tập, noi theo tấm gương của các thế hệ tiền bối; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.