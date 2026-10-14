Dâng hương, báo công các Vua Hùng về thành tích học tập, rèn luyện năm học 2025-2026

Dự lễ dâng hương có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh; đại diện giáo viên và học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, học sinh tiêu biểu xuất sắc tham gia dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện học sinh có thành tích xuất sắc dâng hương tại Thượng cung.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, kính cáo các Vua Hùng về thành tích học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.

Trong năm học 2025-2026, toàn ngành đã nỗ lực giữ vững kỷ cương, ổn định hoạt động dạy và học, thống nhất đội ngũ và phương pháp quản trị; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo cho người học, xây dựng sự nghiệp giáo dục Phú Thọ phát triển theo hướng thực chất, bền vững và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Nổi bật là trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phú Thọ đứng trong nhóm 6/34 tỉnh, thành phố; Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT, tỉnh có 229/273 học sinh dự thi đoạt giải, đứng thứ 3/34 địa phương về số lượng và chất lượng giải.

Học sinh Phú Thọ tiếp tục vươn ra các đấu trường khu vực và quốc tế, với những thành tích đáng tự hào: 3 học sinh giành huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (1 Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Hóa học, 2 Huy chương Bạc Olympic quốc tế và khu vực môn Vật lý).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kính cáo các Vua Hùng về thành tích học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.

Những kết quả đạt được là công sức, trí tuệ, nghị lực và khát vọng vươn lên của các học sinh; sự tận tâm của các giáo viên; sự chăm lo của gia đình và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngoài ra còn có sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Đại diện các học sinh có thành tích xuất sắc dâng hương tại Đền Thượng.

Bước vào năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Phú Thọ quyết tâm giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên; phát huy truyền thống hiếu học của Đất Tổ, tạo dựng niềm tin của Nhân dân, từng bước nâng cao vị thế giáo dục Phú Thọ trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đồng thời, tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để những học sinh có năng lực được phát triển; phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2027.

Ngành đặt mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm 5/34 tỉnh, thành phố; có thêm học sinh được lựa chọn vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế, đạt thành tích cao, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương.