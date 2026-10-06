Đang học đại học liên thông chính quy sau khi đã tốt nghiệp trung cấp có được hoãn tạm gọi nhập ngũ?

Liên quan đến việc tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân thắc mắc về trường hợp cụ thể:

Công dân hiện 23 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 ngành Y khoa (chương trình đào tạo liên thông, hình thức chính quy, tập trung tại trường) của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trước đây, trong thời gian học trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, công dân đã được địa phương giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp, công dân trúng tuyển đồng thời nghĩa vụ quân sự và chương trình đào tạo đại học liên thông của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tuy nhiên, do gặp tai nạn giao thông nên không thể nhập ngũ, công dân theo học chương trình đào tạo liên thông nói trên. Khi nộp giấy xác nhận đang học của nhà trường để xin tạm hoãn gọi nhập ngũ, địa phương không chấp thuận với lý do đây là chương trình đào tạo liên thông.

Vậy, công dân đã từng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian học trình độ trung cấp, sau khi tốt nghiệp tiếp tục trúng tuyển vào chương trình đại học liên thông, hình thức chính quy thì có tiếp tục thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không?

Việc chương trình đào tạo đại học là liên thông có phải là căn cứ pháp lý để không thực hiện tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không, hay vấn đề cốt lõi cần xem xét là việc công dân đã được tạm hoãn trong một khóa đào tạo của trình độ đào tạo trước đó?

Quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình tại Luật Nghĩa vụ quân sự

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, cụ thể:

“Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Như vậy, công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khóa khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ; một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ./.